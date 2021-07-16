Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2022 год предлагается оставить на том же уровне, на котором он был установлен на 2021 год, пишет «Российская газета» со ссылкой на материалы, рассмотренные Российской трехсторонней комиссией. Проект соответствующего федерального закона разработан Минтрудом России и согласован с Минфином, Минэкономразвития России, Росстатом и Пенсионным фондом РФ.

Как говорится в пояснительной записке к проекту документа, «продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о количестве и продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет... Таким образом, в целях определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2022 года предлагается установить в размере 264 месяцев».

Такой же период выплаты был установлен в прошлом году на 2021 год. Годом ранее этот показатель составлял 258 месяцев. Как напоминает Пенсионный фонд России, средства пенсионных накоплений можно получить в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты или в виде накопительной пенсии, которая выплачивается пожизненно. В последнем случае для расчета ежемесячной выплаты общая сумма пенсионных накоплений человека делится на ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, который ежегодно меняется.

За выплатой средств пенсионных накоплений необходимо обращаться с соответствующим заявлением туда, где они формировались: либо в ПФР, либо в НПФ (если пенсионные накопления переданы в управление негосударственному пенсионному фонду). Сделать это можно при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Размер накопительной пенсии ежегодно корректируется с учетом поступивших взносов. Корректировка производится с 1 августа в беззаявительном порядке. Так, с 1 августа 2020 года размер накопительной пенсии россиян увеличился на 9,13%. Средний размер накопительной пенсии составил около 1 тыс. рублей. Такую сумму ежемесячно люди, формирующие накопительную пенсию, получают в виде добавки к страховой пенсии.