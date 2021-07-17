Аналитики группы компаний «Финам» рекомендуют инвесторам покупать акции международной платежной системы Visa, ожидая роста их стоимости на 18,5%. По прогнозу экспертов, массовая вакцинация и отложенный спрос на путешествия в ближайшей перспективе поддержат рост выручки, а устойчивый тренд к повышению доли безналичных платежей обеспечит долгосрочное лидерство компании. Ценные бумаги компании рекомендуется покупать с целевой ценой 282,7 доллара.

Visa — американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платежных операций более чем в 200 странах. Каждый год в системе оператора проводится свыше 141 млрд финансовых трансакций, а общий объем платежей составляет около 9 трлн долларов. Капитализация компании превышает 523 млрд долларов.

Как отмечается в исследовании, Visa достаточно уверенно прошла через коронакризис: компания сгенерировала операционный денежный поток в объеме 3,33 млрд долларов, направила 158 млн на капвложения и вернула 2,4 млрд акционерам за счет дивидендов и выкупа акций. При этом аналитики констатируют, что уже по итогам II квартала 2021 года, несмотря на падение объемов трансграничных операций из-за сокращения международных поездок в условиях локдауна, платежная система показала весьма неплохие финансовые результаты. «Хотя выручка уменьшилась год к году на 2,1% до 5,73 млрд долларов, она все же превзошла консенсус-прогноз в 5,6 млрд, а рентабельность по EBITDA составила значительные 68,7%», — замечают в «Финаме».

По итогам II квартала общий объем платежей в системе компании вырос на 13,7% и составил 2,42 трлн долларов. Эксперты подчеркивают, что объем безналичных платежей в мире не перестанет расти, а Visa продолжит оставаться бенефициаром этого тренда.

При этом американская компания инвестирует в технологические инновации, продвигает сервисы бесконтактной оплаты и расширяет свое присутствие в сегменте бескарточных цифровых платежей по всему миру за счет масштабных сделок M&A, что также положительно влияет на привлекательность Visa для инвесторов. «Недавно оператор приобрел финтехкомпанию YellowPepper, которая должна усилить его позиции в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Широкий международный охват и инициативы по выходу на новые рынки позволят компании и далее оставаться главным бенефициаром тренда увеличения доли банковских карт и электронных платежей в глобальных покупках», — уверены аналитики инвестиционной компании.

На фоне последствий пандемии акции Visa с начала этого года заметно отстали по динамике от индекса широкого рынка S&P 500. Впрочем, аналитики считают, что бизнес платежной системы продолжит выигрывать от экономического восстановления в США и мире, а открытие границ в условиях отложенного спроса на путешествия позитивно повлияет на финансовые показатели. «Люди, вероятно, воспользуются возможностью отправиться в поездку, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Их траты во время путешествий должны будут помочь Visa восстановить доходы от трансграничных операций, слабость которых пока продолжает негативно сказываться на выручке», — заключают эксперты.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

