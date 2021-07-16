Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк «Открытие» повысил максимальные ставки по всей линейке рублевых вкладов. Повышение составляет до 0,7 процентного пункта. Теперь максимальная доходность в линейке депозитов для физических лиц достигает 6% годовых — по вкладу «Надежный» при получении процентов в конце срока. Также увеличены процентные ставки по депозитам «Открытый», «Активное пополнение», «Свободное управление», «Основной доход». Для всех вкладов применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2 п. п. для премиальных клиентов.

Росбанк предлагает новый сберегательный счет «#Акционный», который позволит новым клиентам, а также тем, кто открыл счет в Росбанке в течение последних двух месяцев, оформить сберегательный счет со ставкой 6% годовых и ежемесячной выплатой процентов. Единая процентная ставка в 6% действует до конца 2021 года со следующим ограничением: один клиент может открыть один счет на сумму, не превышающую 3 млн рублей. В числе преимуществ своего предложения Росбанк называет «удобство автоматического пополнения счета, ежемесячные выплаты, фактический расчет процентов на каждодневной основе, а также снятие средств со счета и пополнение счета без потери процентов». Принять участие в акции могут физические лица, являющиеся клиентами банка не более 60 дней на момент обращения; клиенты, имевшие вклады и сберегательные счета, при условии, что все они были закрыты на момент обращения; клиенты с совокупной остаточной суммой по счетам и вкладам, не превышающей 10 тыс. рублей, которые за последние три месяца не совершили ни одной операции по счету или карте, включая снятие наличных. Также открыть сберегательный счет «#Акционный» могут зарплатные клиенты банка.

Интерпрогрессбанк повысил ставки по вкладу «Оптимальный» для премиальных клиентов. Теперь максимальная ставка по депозиту составляет 6,5% годовых в рублях. Вклад открывается на срок 367 дней. Сумма — от 5 млн рублей или 100 тыс. долларов.

ВТБ увеличил базовую ставку по вкладу «Новое время» на 0,8 п. п. Базовая ставка повышается до 5,1% годовых (с ежемесячной капитализацией процентов) при открытии депозита в системе «ВТБ Онлайн» или устройствах самообслуживания. Если вклад открывается в отделении банка, базовая ставка составит 4,9%. За счет подключения опции «Сбережения» к «Мультикарте» можно увеличить доходность продукта до 6,1% или 5,9% годовых соответственно. Банк также сообщил о запуске акции «Время — деньги», позволяющей дополнительно увеличить доход на 1 п. п. С учетом акции доход по депозиту достигает 7,1% годовых при открытии в дистанционных каналах и 6,9% — при размещении средств в офисе. Условием участия в акции «Время — деньги» является размещение во вкладе новых для банка средств. Акция распространяется на депозиты, открытые с 13 июля по 31 августа и не закрытые досрочно до 30 ноября. Вознаграждение в рамках акции будет перечислено участнику на счет в период с 16 по 30 декабря 2021 года. При открытии вклада «Новое время» в дистанционных каналах минимальная сумма размещения составляет 1 тыс. рублей, в отделении — 30 тыс. Депозит открывается на 181 день, операции пополнения и частичного снятия средств не предусмотрены.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Абсолют Банк повысил процентные ставки по вкладам «Абсолютный максимум +» с опцией пополнения, «Абсолютный доход», «Растивклад» и «Пенсионный» на 0,5 п. п. Так, максимальная ставка по депозиту «Абсолютный максимум +» с опцией пополнения составит 4,9% годовых при размещении суммы от 1,4 млн рублей на срок от девяти месяцев до года через отделение банка. При оформлении вклада через интернет-банк или мобильное приложение ставка вырастет до 5,05%. Надбавка за дистанционное открытие любого депозита составляет 0,15 п. п. независимо от срока и суммы, исключение составляет лишь вклад «Пенсионный». Максимальная ставка по «Пенсионному» составит 5,2% при размещении от 10 тыс. рублей на срок от девяти месяцев до года через офис банка или онлайн. Ранее максимальная ставка по продукту составляла 4,7% годовых.

Уральский Банк Реконструкции и Развития запустил накопительный счет «Промо». При открытии первого накопительного счета «Промо» клиент сразу получает 6,5% годовых без дополнительных условий. Повышенная ставка по счету действует в течение всего промопериода — первых трех месяцев размещения средств (включая месяц открытия или первого пополнения счета) для сумм до 500 тыс. рублей включительно. На остаток, превышающий этот лимит, будут начисляться базовые 4,5% годовых. Открыть счет можно в интернет-банке и мобильном приложении на любую сумму, а пополнять и снимать деньги без потери дохода — в любой момент. Проценты банк начисляет ежедневно при любом остатке средств на счете; выплата процентов осуществляется ежемесячно. Накопительный счет «Промо» действует неограниченный период времени, ставка по окончании промопериода составляет 4,5% годовых. Ограничений по количеству счетов на одного клиента нет, но повышенная ставка 6,5% действует только для первого открытого счета.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Экспобанк увеличил ставки по вкладам «Экспо Сберегательный счет» и «Экспо Сберегательный план». Теперь доходность по ним составляет до 5,36% и до 6,25% годовых соответственно. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. По депозиту «Экспо Сберегательный счет» в течение всего срока доступно как пополнение, так и частичное снятие средств. В зависимости от срока доходность по «Экспо Сберегательному счету» составляет до 5,25% с учетом капитализации. При открытии вклада на сумму от 1,5 млн рублей эффективная процентная ставка выше — до 5,36%. Пополнить «Экспо Сберегательный план» (минимум на 5 тыс. рублей) можно в течение срока действия депозита, за исключением последних двух месяцев. Для вкладов с выплатой процентов на текущий счет доступно однократное изъятие не более чем 10% от первоначально размещенной суммы; для депозитов с капитализацией, помимо этого, возможно снятие капитализированных процентов. В зависимости от срока эффективная процентная ставка составляет до 6,14%, а по вкладу в сумме от 1,5 млн рублей — до 6,25% с учетом капитализации. Кроме того, Экспобанк запустил новый депозит «Капитал+». Его доходность составляет 8% годовых в рублях. Он оформляется на срок от 1,1 тыс. до 1,5 тыс. дней. Проценты начисляются на текущий счет в дату окончания срока вклада. Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей. Пополнение возможно в течение 30 дней после открытия вклада.

Промсвязьбанк повысил ставки по всей линейке депозитов для физических лиц. Диапазон увеличения ставок по вкладам «Весомый процент», «Онлайн-вклад», «Мой доход», «Моя копилка», «Мои возможности» составил 0,25—0,65 п. п. Максимальная ставка в 6,75% годовых предусмотрена по депозиту «Весомый процент» (за первые 50 дней хранения средств; средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада в 250 дней составляет 5,2% годовых). По депозиту «Онлайн» максимальная доходность составляет 6,3% годовых. Предложение действует для клиентов, которые впервые открывают вклады в мобильном или интернет-банке ПСБ. По депозиту «Мой доход» предусмотрена ставка до 6,2% годовых. По вкладу с пополнением «Моя копилка» ставка увеличена до 5% годовых, по депозиту с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» — до 4,55%. На новые условия вкладов распространяется ранее запущенная акция «#СтавкиВверх», действующая до 30 сентября 2021 года. В рамках акции клиенты могут получить дополнительно до 1,5 п. п. надбавки к ставке по депозиту. Для этого необходимо оформить новый или пополнить действующий срочный вклад на сумму от 300 тыс. рублей и ежемесячно совершать покупки по картам «Твой банк» или «100+» на сумму от 30 тыс. рублей.

Гульназ ЮСУПОВА