ЦБ установил новые факты манипулирования рынком ценных бумаг, свидетельствует информация, опубликованная на сайте регулятора.

«Банк России установил факты манипулирования рынком в период с 11 марта 2019 года по 18 апреля 2019 года на организованных торгах ряда маржируемых опционов «пут» на фьючерсный контракт на курс «доллар США / российский рубль», — сообщает пресс-служба ЦБ.

Уточняется, что сделки с опционами заключались между банком «Зенит» и Владимиром Шабаловым, который являлся сотрудником организации. Шабалов был уполномочен на совершение операций с производными финансовыми инструментами в интересах банка, а также совершал операции с опционами по собственному брокерскому счету.

Практически во всех сделках, заключенных в проверяемый период между «Зенитом» и Шабаловым, выявлены существенные отклонения объема торгов опционами, обращает внимание ЦБ. Согласно выводам проверки, данные сделки относятся к манипулированию рынком. Такие действия по закону запрещены.



Банк России направил банку «Зенит» и Владимиру Шабалову предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Кроме того, аннулированы выданные Шабалову квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка.

Выявленные Банком России случаи манипулирования рынком в период с 11 марта по 18 апреля 2019 года являются следствием недобросовестных действий сотрудника, который в настоящий момент уже не работает в банке, пояснили в пресс-службе «Зенита». «Данные действия не принесли банку убытков и не оказали влияния на его деятельность. Банком оперативно приняты меры по усилению внутреннего контроля, в том числе внедрен автоматизированный контроль нестандартных операций в целях недопущения аналогичных действий в дальнейшем. В настоящее время указанный сотрудник в банке не работает», — подчеркивается в комментарии, поступившем в Банки.ру.



Ася ШАЛИМОВА