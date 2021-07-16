Клиенты ВТБ теперь могут подать заявление на получение государственной выплаты на детей школьного возраста через мобильное приложение. Прямая ссылка из «ВТБ Онлайн» позволит корректно внести в форму на сайте госуслуг реквизиты счета для получения выплаты и обезопасить получателей пособия от мошенников, подчеркивается в сообщении банка.

Чтобы воспользоваться сервисом, надо обновить приложение «ВТБ Онлайн» до последней версии и зайти в раздел «Услуги» — «Госуслуги» — «Единовременная выплата к началу учебного года». «Здесь отражены все счета клиента по картам «Мир». Пользователь может скопировать номер счета, по прямой ссылке из приложения перейти на портал госуслуг и внести скопированные реквизиты в заявку на получение «школьной» выплаты», — поясняют в ВТБ.

Сервис доступен в том числе клиентам, которые в данный момент не являются держателями карты «Мир». «Цифровую карту национальной платежной системы можно выпустить в несколько кликов на сайте или в приложении «ВТБ Онлайн» и сразу указать ее реквизиты для получения «школьных» выплат. Для тех, кто не является клиентом банка, доступна опция заказа карты на сайте ВТБ с доставкой курьером или получением в выбранном отделении банка», — отмечается в релизе.



В ВТБ напоминают, что тем, кто получит государственные «школьные» выплаты на его карту, банк дополнительно автоматически начислит по 1 тыс. бонусов на каждого школьника. Их можно перевести в рубли (по курсу 1 рубль — 1 бонус) или потратить на покупку товаров из каталога программы лояльности «Мультибонус». Кроме того, родители, которые укажут номер счета карты «Мир» ВТБ для зачисления «школьных» выплат, получат бесплатное онкострахование для своих детей. Годовая страховка на случай онкологии активируется ответом на СМС банка, которое придет после перечисления государственного пособия.

ВТБ начислит клиентам 1 тыс. бонусов в дополнение к госвыплатам на школьников ВТБ дополнительно начислит 1 тыс. бонусов клиентам, которые воспользуются картой банка для получения государственных «школьных» выплат. Об этом говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник.

Ася ШАЛИМОВА