Спрос на жилье на территории Российской Федерации уменьшился в июле 2021 года. Об этом заявил ТАСС в пятницу заместитель министра по строительству и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

«Посмотрим, что будет осенью. Сегодня мы уже фиксируем после 1 июля снижение спроса <…> Но льготные программы продолжают работать», — сказал замминистра.

По его словам, для стабилизации цен на жилье в России необходимо достичь баланса между спросом и предложением. «Так как это рынок, влезать в рынок регулированием с федерального либо регионального уровня мы считаем ненужным, но мы должны оптимизировать затраты — за счет строительства опережающими темпами социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры», — добавил Стасишин.

Как сообщали аналитики федерального портала «Мир квартир», с начала 2021 года средняя цена новостроек в стране выросла на 12,6% — с 70,7 тыс. до 79,6 тыс. рублей за 1 кв. м. Наиболее интенсивный рост цен на новостройки был в июне — последнем месяце перед перезапуском льготной ипотеки.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия-24» высказывал мнение, что с перезапуском льготной ипотеки на новых условиях в 2021 году объем выдачи ипотеки в России по сравнению с прошлым годом может уменьшиться на 20—30%.



Программа льготной ипотеки на новостройки была продлена по поручению президента РФ Владимира Путина до 1 июля 2022 года. Максимальная ставка по программе повышена с 6,5% до 7%, а сумма кредита уменьшена и составляет теперь 3 млн рублей для всех регионов.