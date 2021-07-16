СберБанк закрыл сделку по продаже акций материнской компании и долга группы компаний «Евроцемент». Об этом объявили в пятницу в «Сбере», уточнив, что покупателем стало ООО «Михайловский комбинат строительных материалов» — победитель в рамках конкурентного запроса предложений, проведенного на электронной площадке Российского аукционного дома.

Сумма сделки составила 161 млрд рублей.

«Данная сделка окажет позитивное влияние на финансовый результат группы и будет отражена в отчетности группы «Сбера» по МСФО за III квартал 2021 года», — говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что группа СберБанка в III квартале 2020 года по согласованию с предыдущим бенефициаром консолидировала весь пакет акций головной компании группы «Евроцемент» (GFI Investment Limited) в рамках процесса урегулирования долга и ищет претендента на покупку актива.



«Продажа акций материнской компании и долга группы «Евроцемент» стала уникальной по размеру и структуре сделкой на российском рынке, проведенной в условиях открытой и прозрачной рыночной процедуры, в рамках которой участники сделали более 40 шагов на повышение цены предложения. В структурировании сделки на разных этапах ее подготовки принимали участие почти все ведущие консультационные компании: KPMG M&A Russia, Deloitte, PwC, EY, Bryan Cave Leighton Paisner и другие», — сообщает СберБанк.

Ася ШАЛИМОВА