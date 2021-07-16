Росбанк предлагает новый сберегательный счет «#Акционный». Как отмечается в сообщении кредитной организации, акция позволит новым клиентам, а также тем, кто открыл счет в Росбанке в течение последних двух месяцев, оформить сберегательный счет со ставкой 6% годовых и ежемесячной выплатой процентов.

Единая процентная ставка в 6% действует до конца 2021 года со следующим ограничением: один клиент может открыть один счет на сумму, не превышающую 3 млн рублей.

В числе преимуществ своего предложения Росбанк называет «удобство автоматического пополнения счета, ежемесячные выплаты, фактический расчет процентов на каждодневной основе, а также снятие средств со счета и пополнение счета без потери процентов».



«Принять участие в акции могут физические лица, являющиеся клиентами банка не более 60 дней на момент обращения; клиенты, имевшие вклады и сберегательные счета при условии, что все они были закрыты на момент обращения; клиенты с совокупной остаточной суммой по счетам и вкладам, не превышающей 10 тыс. рублей, которые за последние три месяца не совершили ни одной операции по счету или карте, включая снятие наличных», — уточняется в релизе.

Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Ася ШАЛИМОВА