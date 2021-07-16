Росбанк предлагает новый сберегательный счет «#Акционный». Как отмечается в сообщении кредитной организации, акция позволит новым клиентам, а также тем, кто открыл счет в Росбанке в течение последних двух месяцев, оформить сберегательный счет со ставкой 6% годовых и ежемесячной выплатой процентов.
Единая процентная ставка в 6% действует до конца 2021 года со следующим ограничением: один клиент может открыть один счет на сумму, не превышающую 3 млн рублей.
В числе преимуществ своего предложения Росбанк называет «удобство автоматического пополнения счета, ежемесячные выплаты, фактический расчет процентов на каждодневной основе, а также снятие средств со счета и пополнение счета без потери процентов».
«Принять участие в акции могут физические лица, являющиеся клиентами банка не более 60 дней на момент обращения; клиенты, имевшие вклады и сберегательные счета при условии, что все они были закрыты на момент обращения; клиенты с совокупной остаточной суммой по счетам и вкладам, не превышающей 10 тыс. рублей, которые за последние три месяца не совершили ни одной операции по счету или карте, включая снятие наличных», — уточняется в релизе.