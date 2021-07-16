Банки договорились с Минцифры о плавном переходе с иностранного на отечественное программное обеспечение и оборудование — это можно сделать по мере истечения лицензии или завершения амортизации программ и устройств, пишет РБК . Предложения были поддержаны на итоговом заседании рабочей группы по переходу финансовых организаций на отечественное ПО и оборудование, рассказали председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и глава рабочей группы — председатель совета директоров Киви Банка Мария Шевченко.

Как уточнила Шевченко, к 1 января 2023 года должны быть утверждены планы перехода банков, в которых будут прописаны сроки завершения действия лицензии или амортизации. Если эти сроки совпадают с 1 января 2023 года, то банки должны будут сразу провести импортозамещение такого ПО и оборудования, если после — то и перейти можно будет позже. Постановление правительства с соответствующими нормативами планируется принять осенью 2021 года.

Также на заседании было поддержано включение ЦБ в процедуру импортозамещения как профильного регулятора и распространения данных требований только на значимые объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). Для других объектов КИИ эти положения будут носить рекомендательный характер.

По мнению участников Ассоциации банков России (АБР), на такой переход потребуется минимум шесть лет. Замена иностранного ПО и оборудования может приводить к проблемам с информационной безопасностью, сбоям в банковских системах и снижению качества обслуживания. Затраты на реализацию требований, по оценкам АБР, превысят 700 млрд рублей по всей банковской системе, или 5—7% ее собственных средств. Сокращение капитала банков приведет к сокращению размера кредитования на 5—7 трлн рублей, что может негативно отразиться на экономике страны, оценили в АБР.