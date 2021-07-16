Банк «Открытие» с 16 июля повысил максимальные ставки по всей линейке рублевых вкладов. Повышение составляет до 0,7 процентного пункта.

Теперь максимальная доходность в линейке депозитов для физических лиц достигает 6% годовых — по вкладу «Надежный» при получении процентов в конце срока, указывают в банке.

Также увеличены процентные ставки по депозитам «Открытый», «Активное пополнение», «Свободное управление», «Основной доход». Для всех вкладов применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2 п. п. для премиальных клиентов.



Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

При оформлении любого депозита клиенту бесплатно предоставляется карта Visa, Mastercard или «Мир». Минимальная сумма для открытия вклада — 50 тыс. рублей. При превышении суммарным остатком на всех счетах в группе «Открытие» (карточных, накопительных, инвестиционных и на депозитах) планки в 500 тыс. рублей клиенту автоматически подключается статус «Плюс» с дополнительными привилегиями, следует из релиза.

Ася ШАЛИМОВА