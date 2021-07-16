Газпромбанк предлагает семьям с детьми получить единовременную социальную выплату в 10 тыс. рублей от государства, перечисляемую в соответствии с указом президента РФ от 2 июля «О единовременной выплате семьям, имеющим детей», на «Умную карту» и воспользоваться дополнительными бонусами от банка. Об этой акции банк объявил в пятницу.

Как уточняется, за покупки по карте, совершенные в следующем месяце после получения выплаты, родителям будет удвоен кэшбэк, начисляемый в соответствии с программой лояльности ГПБ. Кроме того, на ежедневный остаток выплаты, полученной от государства, в течение 12 месяцев будет начисляться 6% годовых. Если на карту придет выплата сразу на нескольких детей, то проценты будут начисляться на сумму ежедневного остатка всех поступивших выплат, но не более их общего размера.

«Принять участие в акции могут дееспособные физические лица с 18 лет, у которых на момент ее начала не было банковских карт Газпромбанка, если они оформят «Умную карту» Газпромбанка «Мир» — JCB в период с 15 июля до 1 ноября 2021 года и получат на нее выплату», — говорится в сообщении ГПБ.

Чтобы воспользоваться предложением, клиенту нужно оформить «Умную карту» в указанные сроки и подать заявление на получение выплаты от государства на сайте госуслуг, указав в реквизитах счет этой карты.



Напомним, что об акциях в поддержку своих клиентов с детьми-школьниками также объявили СберБанк, Альфа-Банк, Почта Банк, ВТБ, «Уралсиб», Росбанк.

Ася ШАЛИМОВА