«Росгосстрах» и «Капитал Лайф Страхование жизни» заключили антиконкурентный сговор на рынках добровольного личного страхования. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба, следует из сообщения на ее сайте.

Как поясняется, ФАС признала компании виновными в заключении соглашения, которое привело или может привести к ограничению конкуренции на рынках добровольного личного страхования. Согласно уточнениям службы, ситуация касается рынков добровольного страхования от несчастных случаев и болезней, добровольного страхования жизни, добровольного медицинского страхования.

Ведомство констатирует, что «Росгосстрах» и «Капитал Лайф» являются конкурентами на рынках добровольного личного страхования. При этом, как установила комиссия ФАС, «компании заключили между собой письменные соглашения, содержащие в том числе условия о минимальном сборе ПАО «СК «Росгосстрах» страховых премий в пользу конкурента — ООО «Капитал Лайф Страхование жизни», а также о штрафных санкциях за ненадлежащее исполнение обязанности по сбору страховых премий или за досрочное прекращение исполнения таких обязательств».

По мнению ФАС, сами по себе «отношения агентирования» между этими страховщиками не противоречат положениям закона «О защите конкуренции». Однако условия, предусматривающие минимальный размер собираемых «Росгосстрахом» страховых премий в пользу конкурента, а также обозначенные штрафные санкции привели или могут привести к ограничению конкуренции на рассматриваемых рынках, поскольку могут повлечь за собой отказ «Росгосстраха» «от самостоятельных действий на поименованных рынках в интересах хозяйствующего субъекта — конкурента».

ФАС выдала организациям предписания, в соответствии с которыми им необходимо в 30-дневный срок прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Из сообщения ФАС также следует, что на основании решения в ближайшее время будут возбуждены дела о нарушении статьи 14.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности»).

Сообщение о решении ФАС накануне распространил «Росгосстрах», пояснив , что нарушения были выявлены в соглашениях, которые компании заключили перед сменой собственника «Росгосстраха» в 2017 году. «Комиссия Федеральной антимонопольной службы РФ, в состав которой входят представители ФАС и Банка России, вынесла 14 июля решение о нарушении антимонопольного законодательства в результате заключения в 2017 году между ПАО «СК «Росгосстрах» и ООО «Капитал Лайф Страхование жизни» дополнительного соглашения к агентскому договору и нового агентского договора. Этими соглашениями были установлены планы по сборам страховых премий, штрафы за их невыполнение, а также штрафы за досрочное расторжение договоров, что в совокупности противоречит требованиям антимонопольного законодательства. Таким образом, комиссией ФАС России данные положения были признаны незаконными», — сообщили в «Росгосстрахе».

«Мы неоднократно предпринимали попытки расторгнуть соглашения до рассмотрения дела комиссией ФАС России, — заявила вице-президент по правовым вопросам «Росгосстраха» Наталья Чельцова, чьи слова приводятся в сообщении компании. — «Росгосстрах» согласен с решением комиссии ФАС и предпримет действия для исполнения предписания антимонопольного органа».



Как сообщалось, в момент присоединения «Росгосстраха» к группе «Открытие» страховщик «РГС Жизнь», ныне «Капитал Лайф Страхование жизни», в сделку не вошел, затем «Открытие» разорвало с ним отношения и создало своего страховщика жизни.

Ася ШАЛИМОВА