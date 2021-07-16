Агентство по страхованию вкладов, которое выполняет функции конкурсного управляющего в рамках банкротства Газбанка, направило в Арбитражный суд Самарской области заявление о привлечении лиц, контролировавших финучреждение, к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков в общем размере 2,9 млрд рублей. Сообщение об иске от 12 июля 2021 года опубликовано в пятницу, 16 июля, на сайте агентства.

«Заявление подано в отношении Липовецкого М. Ю., Маслова А. А., Семина В. В., Власовой Л. В., Левина В. В., Свиридова И. В., Аверина В. А., Сорокина М. И., Облова С. В., Афанасьева А. М., Бобровского Е. И., Гриднева А. В., Макушина Ю. П.», — уточняет АСВ.

Владимир Аверин занимал пост предправления Газбанка; Владимир Семин, Лилия Власова, Игорь Свиридов, Михаил Сорокин входили в правление. Сергей Облов был членом совета директоров. Александр Гриднев был в числе бенефициаров банка.

Как поясняется, в ходе конкурсного производства агентство установило, что «контролировавшие банк лица предоставляли заведомо невозвратные кредиты юридическим и физическим лицам, в результате чего банку были причинены убытки».

Ранее в этом году, в апреле, АСВ с таким же объяснением подало иск на 770,3 млн рублей, но ответчиков было меньше: Липовецкий, Маслов, Семин, Власова и Левин.



Лицензия у Газбанка была отозвана 11 июля 2018-го, а в сентябре того же года банк был признан банкротом. ЦБ вскоре после отзыва лицензии сообщал, что при обследовании финансового состояния банка временная администрация установила в действиях его бывших должностных лиц признаки проведения операций, нацеленных на вывод активов. Как предполагается, это осуществлялось путем замены высоколиквидных активов на неликвидные ценные бумаги.

ЦБ подозревает экс-топов Газбанка в замене высоколиквидных активов на неликвидные ценные бумаги Информацию об этих операциях регулятор направил в Генпрокуратуру, следственный департамент МВД и Следственный комитет РФ.

Ася ШАЛИМОВА