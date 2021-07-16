ОТП Банк предлагает клиентам рефинансировать кредиты других банков картой «120 дней без процентов» и не платить проценты в течение четырех месяцев, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Как поясняют в банке, опция рефинансирования позволит клиентам досрочно погасить взятый ранее кредит, уменьшить ежемесячный платеж или процентную ставку по кредиту до 13,9%.

Рефинансирование можно оформить в несколько кликов в мобильном приложении или интерфейсе интернет-банка.

«О закрытии кредита позаботятся специалисты ОТП Банка, а клиент сможет полностью увидеть процесс онлайн: от момента активации рефинансирования и перевода средств на счет другого банка без комиссии до проверки статуса закрытия кредита спустя 70 дней и получения справки по предыдущему кредиту в чате мобильного банка ОТП», — говорится в релизе.

Кредиты Рефинансирование Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Екатерина САВЕЛЬЕВА

