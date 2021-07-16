Компания «МТС» объявила о привлечении кредита СберБанка на 30 млрд рублей.

Кредит с погашением в 2024 году привлечен в рамках возобновляемой кредитной линии «Сбера», открытой в мае 2018 года с совокупным лимитом 150 млрд рублей. После сделки общий объем действующих кредитов МТС, привлеченных у «Сбера», составит 115 млрд рублей, говорится в релизе оператора.

«МТС ведут непрерывную и последовательную работу по оптимизации текущего долга и привлечению нового финансирования. Очередной кредит «Сбера» подтверждает этот курс, а также является еще одним шагом по укреплению взаимовыгодных отношений между нашими компаниями», — отметил вице-президент МТС по финансам Андрей Каменский.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

