Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Союз» на уровне «BBВ-(RU)» с изменением прогноза на «позитивный». Прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности повышение рейтинга на горизонте 12—18 месяцев, говорится в сообщении агентства.

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу на «позитивный» отражает ожидания АКРА относительно возможного повышения оценки риск-профиля, в том числе в связи с последовательным улучшением качества кредитного портфеля банка», — говорится в релизе.

Аналитики указывают на достаточно высокую вероятность оказания экстраординарной поддержки со стороны акционера. Поддерживающее лицо имеет сильную оценку кредитоспособности и, по мнению АКРА, в случае необходимости готово предоставлять банку долгосрочное и краткосрочное финансирование в достаточном объеме, а также увеличивать капитал.

В агентстве отмечают, что стратегия банка в среднесрочной перспективе направлена преимущественно на дальнейшее усиление рыночных позиций в автокредитовании, построение системы кросс-продаж с основным акционером и развитие системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Отмечается, что высокая диверсификация операционного дохода обусловлена универсальным характером деятельности банка. Качество корпоративного управления соответствует масштабу деятельности кредитной организации.



В числе прочего поясняется, что нормативы достаточности капитала по регулятивным стандартам выполняются с запасом.

Низкая оценка риск-профиля банка «Союз» обусловлена сохранением повышенной доли проблемных и потенциально проблемных кредитов в портфеле — 13,4% портфеля. «Вместе с тем банком предприняты меры по минимизации негативных последствий кризиса 2020 года, что может привести к улучшению качества кредитного портфеля в ближайшей перспективе», — замечают аналитики. Концентрация портфеля на десяти крупнейших группах заемщиков оценивается как приемлемая (находится в диапазоне 15—20% портфеля), а на высокорискованных отраслях — как низкая (15% основного капитала). При этом объем операций с прямо или косвенно связанными сторонами составляет около половины основного капитала.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

