Платежная система PayPal увеличила недельный лимит на покупку криптовалюты для некоторых клиентов из США до 100 тыс. долларов. Ранее пользователи могли приобрести цифровые активы на сумму, не превышающую 20 тыс. долларов.

В конце мая PayPal анонсировала, что пользователи смогут переводить цифровые валюты на сторонние кошельки.

С 30 марта пользователи PayPal могут оплачивать товары и услуги криптовалютой. Конвертация в фиатные валюты происходит в момент оплаты. В ближайшие месяцы услуга должна появиться во всех 29 млн торговых точек, которые работают с PayPal.

Американские клиенты сервиса получили доступ к криптовалюте в ноябре 2020 года. С тех пор они могут покупать, держать и продавать цифровые активы напрямую через PayPal. Одним из недостатков сервиса называют невозможность вывода криптовалюты на сторонние кошельки.