Минфин рассматривает решение международного рейтингового агентства S&P о подтверждении суверенного рейтинга России как очередное подтверждение правильности проводимой в стране экономической политики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Решение агентства S&P Global Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом рассматривается нами как еще одно подтверждение правильности проводимой правительством экономической политики», — сказал Силуанов.

По его словам, показательно, что рейтинговое агентство повысило свой прогноз относительно роста российской экономики в этом году до 3,7% годовых.

«По мнению аналитиков агентства, текущее состояние платежного баланса Российской Федерации, сбалансированное бюджетное планирование и действующий режим плавающего валютного курса обеспечивают достаточную устойчивость отечественной экономики перед лицом потенциальных внешних шоков», — добавил министр.