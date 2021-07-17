Средний размер выданных российскими банками в июне текущего года потребительских кредитов составил рекордные 303,3 тыс. рублей, увеличившись на 7,2% к майскому показателю (283 тыс. рублей). В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний чек потребкредита вырос на 41,8% (214 тыс. рублей). Таковы данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по потребкредитам в июне 2021 года составил 630 баллов, снизившись за год на два балла (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов). При этом для потребкредитов на суммы свыше 300 тыс. рублей значения ПКР выросли: в диапазоне 300—500 тыс. рублей — на три балла, в диапазоне более 500 тыс. рублей — на пять баллов.

В июне 2021 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (580,2 тыс. рублей), Ямало-Ненецком АО (533,3 тыс.), Московской области (465,5 тыс.), Санкт-Петербурге (458,2 тыс.) и Ханты-Мансийском АО (446 тыс.).

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Рост среднего чека потребкредита зафиксирован практически во всех регионах страны. Так, самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов (среди 30 регионов РФ — лидеров по объемам кредитов данного типа) в июне по сравнению с маем текущего года продемонстрировали Самарская (+14,4%) и Ленинградская (+13,9%) области, Санкт-Петербург (+11,6%), а также Республика Татарстан (+11%) и Ханты-Мансийский АО (+10,9%). В Москве увеличение среднего чека потребкредита составило 5,7%, а в Санкт-Петербурге — 11,6%.

С начала года средний чек потребительского кредита вырос весьма существенно — более чем на треть, констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. «При этом определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче кредита и его параметрах является значение персонального кредитного рейтинга заемщика, что особенно заметно для крупных кредитов с суммой более 300 тысяч рублей. Такие потребительские кредиты выдаются только тем гражданам, значение ПКР которых находится на высоком уровне — 650 баллов и более», — комментирует эксперт.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

