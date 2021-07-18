По итогам первого полугодия компания «Совкомбанк Страхование» получила чистую прибыль (по ОСБУ) в размере 567 млн рублей, что на 552 млн больше, чем годом ранее. Такие данные отчетности представлены в релизе страховщика.

«Данные результаты были достигнуты благодаря усилению работы с корпоративным и партнерским каналами продаж, а также ввиду пересмотра тарифной политики по ключевым продуктовым направлениям: автострахованию и личным видам», — комментирует генеральный директор СК «Совкомбанк Страхование» Игорь Лаппи.



Капитал компании вырос на 70,6% и составил 3,4 млрд рублей против 2 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Это обусловлено в том числе завершением процедуры по увеличению уставного капитала компании до 1,6 млрд рублей, поясняют в компании. Активы выросли на 59% и составили 11,8 млрд рублей. За шесть месяцев 2021 года совокупный доход составил 405 млн рублей против расхода в 15 млн рублей за тот же период 2020 года.

Подписанная премия составила 6,05 млрд рублей, что в 2,8 раза превышает аналогичный показатель за шесть месяцев прошлого года. Выплаты клиентам компании выросли на 24% и составили 1,3 млрд рублей.

Большая часть подписанной премии пришлась на ключевые виды страхования компании: автострахование — каско — 1,3 млрд рублей (доля в портфеле 22%, прирост на 124%), ОСАГО — 759 млн рублей (13%, рост на 61%), НС — 321 млн рублей (5,3%, рост в десять раз) и ипотечное страхование — 313 млн рублей (5,18%, рост на 59%).

В среднем убыточность портфеля снизилась на 1,8%. Наибольшее снижение произошло в страховании имущества — 22,8%, ВЗР (включая РФ) — 12,6%, в ДМС — 8,7%.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

