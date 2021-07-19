Большинство российских школьников (76%) получали звонки мошенников по телефону и сталкивались с обманом в онлайн-играх, пишут «Известия» со ссылкой на данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и Maximum education. При этом сами учащиеся оценивают уровень своих знаний по базовым финансовым вопросам в среднем на «четыре с минусом» и признают, что им есть куда расти.

Отмечается, что во время исследования школьникам предлагалось ответить на вопрос: «Сталкивался ли ты хотя бы раз с финансовым мошенничеством (звонили ли злоумышленники по телефону, обманывали ли в онлайн-играх)?» Аналогичный вопрос задали и родителям. Их попросили рассказать, атаковали ли мошенники их детей. Положительно ответили 76% школьников и 28% взрослых. При этом половина опрошенных родителей выразила уверенность, что их дети не сталкивались с финансовым мошенничеством, а каждый пятый затруднился ответить на вопрос.

В ЦБ заявили, что около 13% всех жертв кибермошенников моложе 20 лет. Там отметили, что считают очень важным вести работу по повышению финансовой грамотности в сфере кибербезопасности, в том числе среди детей и подростков. С 2015 года регулятор проводит онлайн-уроки по финансовому просвещению, принять участие в которых может любая школа. С 2018 года проходит Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. В этом году Банк России планирует расширить его тематику в том числе вопросами по кибербезопасности, сообщили в пресс-службе регулятора.

Кроме того, об отсутствии у детей финансовой грамотности и базовых представлений о природе появления денег в семье говорят и взрослые. Например, каждый пятый отметил, что его ребенок не осознает уровень достатка своей семьи и, условно говоря, просит «последний айфон» или дорогой игровой ноутбук «как у друзей», в то время как родители могут позволить себе такую покупку только в кредит или в рассрочку. Еще 40% взрослых заявили, что их ребенок адекватно оценивает финансовые возможности семьи, но все равно периодически обращается с просьбой купить чрезмерно дорогую вещь.

Согласно опросу, большинство детей и взрослых позитивно отнеслись к перспективе преподавания в образовательных учреждениях финансовой грамотности. Причем школьники приветствуют эту инициативу даже активнее своих родителей (на соответствующий вопрос ответили положительно 90% детей и 83% взрослых). Вместе с тем треть взрослых отметила, что обучать детей финансовой грамотности нужно с 6—10 лет, а каждый четвертый заявил о том, что начинать лучше с 10—12. Так, 16% посчитали, что это будет уместным уже с 5—6 лет, 12% назвали идеальным возраст 12—15.

Директор образовательных программ и проектов Positive Technologies Мария Сигаева рассказала, что чаще всего кибератаки сегодня проводятся с помощью социальной инженерии: злоумышленники пользуются низким уровнем осведомленности жертвы о базовых правилах информационной безопасности, поэтому учить детей этим правилам нужно так же, как и обычной гигиене, с ранних лет, уверена она. Руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко добавил, что дети как активные пользователи гаджетов могут столкнуться с телефонным мошенничеством. Противостоять этому можно, сочетая технические и нетехнические меры защиты: специальные решения для определения неизвестных номеров и повышения цифровой грамотности, заключил он.