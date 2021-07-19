Банк непрофильных активов «Траст», который должен вернуть государству 482 млрд рублей, дополнит план по cборам рядом активов, ранее не вошедших в стратегический план, пишет «Коммерсант» . Общая стоимость этих активов составляет до 7—8% от стратегического KPI по возврату денежных средств.

На прошлой неделе совет директоров «Траста» (находится под контролем Центробанка) рассмотрел вопрос о дополнительном плане сборов по активам. В банке отметили, что в план добавлены Объединенная вагонная компания (ОВК), «Геотек», московский торгово-развлекательный центр «Ривьера» и другие: «Дополнительный план — это план сборов по активам, приобретенным <…> после 1 июля 2019 года и не вошедшим в ранее утвержденный стратегический план по сборам в сумме 482 млрд рублей».

В «Траст» были переданы проблемные активы санированных банков, входивших в том числе в «московское пенсионно-банковское кольцо», 482 млрд рублей — этот тот объем средств, который должен вернуть государству «Траст» по итогам работы с активами до конца 2023 года и таким образом компенсировать расходы государства на санацию.

В конце декабря 2020 года 100% акций «Геотек Сейсморазведка» перешли «Трасту» от «ФК Открытие» за 4,9 млрд рублей. По мнению президента банка «Траст» Александра Соколова, вероятность продажи актива в 2021 году «не очень высока», однако «есть интересанты, с которыми идут переговоры». Карен Дашьян из Advance Capital отмечал, что «ввиду санкций и сложной процедуры согласования приобретения российских активов иностранными компаниями число потенциальных покупателей крайне незначительное».

Исходя из отчета «Геотека» по МСФО за 2020 год, объем долга превышает выручку в 1,6 раза. Это затрудняет продажу бизнеса за сопоставимую с долгом стоимость, считает аналитик. Рыночная капитализация (оценка на основе стоимости чистых активов) на конец I квартала 2021 года составила 15,75 млрд рублей, следует из квартального отчета эмитента. Задолженность перед «ФК Открытие» — 17,4 млрд рублей.

В ОВК у «Траста», по последним данным, 27,8% акций. Капитализация ОВК составляет 8,1 млрд рублей. Таким образом, доля «Траста» оценивается в 2,25 млрд рублей. У ОВК достаточно жесткий график погашения задолженности, из-за которого у компании почти не остается свободного денежного потока, пояснил младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов. Как отмечало агентство в отчете, объем погашений превышает EBITDA. По мнению эксперта, доля «Траста» в ОВК может быть интересна лишь участникам профильного рынка.