Более 70% покупателей оптимизируют траты, в том числе на развлечения, одежду и еду, на фоне растущего беспокойства из-за роста цен на товары повседневного спроса, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование NielsenIQ. Ретейлеры тоже заметили эту тенденцию: средний чек в магазинах продолжает снижаться.

По данным исследования, индекс потребительского оптимизма в России за II квартал 2021 года вырос с 89 до 90 пунктов. В то же время цифра ниже 100 означает, что среди потребителей преобладает осторожное отношение к своему финансовому положению, готовности тратить деньги и перспективам на рынке труда. При этом общее настроение у граждан улучшилось: «отличными» и «хорошими» перспективы трудоустройства назвали 38% респондентов против 35% в I квартале, а доля положительно оценивающих свое материальное положение увеличилась с 48% до 49%. Однако покупать новые вещи в апреле — июне были готовы только 40% потребителей против 42% кварталом ранее.

Согласно исследованию NielsenIQ, 71% россиян продолжают экономить. В частности, 68% ограничивают себя в развлечениях вне дома, 67% — в покупке новой одежды, 61% — в походах в кафе и рестораны, 54% — в отпуске, 46% — в покупке еды навынос и доставке готовых блюд, а 41% — переключаются на более доступные бренды. Тенденция к экономии в ряде сегментов усиливается. Наиболее заметно, на 4 процентных пункта, в апреле — июне выросли доли потребителей, экономящих на отпуске и покупке еды навынос или с доставкой.

Одна из основных причин для беспокойства россиян — рост цен на товары повседневного спроса, об этом говорят 33% респондентов. В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») отмечают, что продовольственная инфляция во II квартале замедлилась до 7,3% в сравнении с 7,4% в I квартале, но год к году рост цен оставался высоким, и покупатели становятся более чувствительными к стоимости продуктов.

Хотя потребители стали чаще посещать магазины, но при каждом визите покупают меньше по сравнению с 2020 годом, говорят в X5. Как следует из отчетности компании, во II квартале 2021 года средний чек в «Пятерочке» сократился на 8,4% до 394,1 рубля, в «Перекрестке» — на 19,4% до 591,4 рубля год к году. В «Auchan Россия» сообщили, что видят растущий интерес к собственным торговым маркам, а продажи кулинарии и готовых блюд в сети во II квартале выросли почти на 10% относительно предыдущих трех месяцев.

Руководитель департамента анализа рынка акций «Атона» Виктор Дима говорит, что потребители становятся рациональнее, что в целом нормальное поведение в условиях, когда реальные доходы не растут. Инфляция также выступает сдерживающим фактором, отмечает эксперт. Существенного восстановления потребительского оптимизма в ближайшее время Дима не ждет. Директор по аналитике и консалтингу «NielsenIQ Россия» Марина Волкова поясняет, что даже при улучшении материального положения потребители могут по инерции сокращать расходы.