Российские фондовые индексы в понедельник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,8% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 740,05 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 1,06% и равнялся 1 586,07 пункта.

Ситуация на мировых рынках продолжает ухудшаться, констатирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. Он ожидает сегодня сохранения коррекционного настроя на рынках.

«Негативный внешний фон, в первую очередь слабость рынка нефти, заставляет нас опасаться дальнейшего развития коррекционных настроений на рынке, с откатом индекса Мосбиржи в начале недели к ближайшей значимой зоне поддержки, району 3 680—3 700 пунктов. Сегодня целью по индексу Мосбиржи, по нашему мнению, станет закрепление ниже отметки 3 750 пунктов. Сегодня без учета дивидендов начнут торговаться акции «Сургутнефтегаза», что также окажет некоторое негативное влияние на рынок», — комментирует эксперт.

Екатерина САВЕЛЬЕВА