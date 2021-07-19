Предприниматели могут протестировать мобильное приложение «Райффайзен Бизнес Онлайн» в деморежиме. Сервис доступен бизнесменам, которые еще не стали клиентами банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Для этого нужно скачать приложение для iOS или Android и нажать кнопку «Демо» в верхнем правом углу на основном экране. В демоверсии можно оценить все функции приложения для бизнеса.

«Такой тест-драйв поможет предпринимателю принять взвешенное решение при выборе банка. В демоверсии можно оценить все доступные функции, понять принцип их работы и насколько быстро и удобно можно ими пользоваться», — отметил руководитель по развитию клиентского опыта в мобильном приложении для бизнеса Райффайзенбанка Никита Ендальцев.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

