Исполняющим обязанности председателя правления белорусского Белгазпромбанка назначена Ирина Потапова, занимавшая до этого пост заместителя главы правления этого финансового учреждения, основными акционерами которого являются «Газпром» и Газпромбанк. Об этом сообщается на сайте финорганизации.

«В соответствии с решением совета директоров ОАО «Белгазпромбанк» Надежда Андреевна Ермакова выведена из состава правления банка в связи с истечением срока контракта. Исполнение обязанностей председателя правления с 18 июля 2021 года возложено на первого заместителя председателя правления Ирину Олеговну Потапову», — говорится в сообщении.

Правление Белгазпромбанка продолжит реализацию основных стратегических задач, направленных на дальнейшее укрепление позиций банка, отмечает пресс-служба.

Анна КОМАРОВА