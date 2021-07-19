Чистая прибыль Азиатско-Тихоокеанского Банка, согласно российским стандартам бухгалтерского учета, за первое полугодие текущего года составила 1,3 млрд рублей, говорится в релизе кредитной организации. Там отмечают, что за весь 2020 год банк заработал 1,86 млрд рублей.

«Как правило, первая половина года считается «слабой» с точки зрения финансовых показателей, однако АТБ уже сейчас показывает положительную финансовую динамику. Мы разрабатываем и внедряем новые продукты, которые пользуются спросом как среди постоянных, так и среди новых клиентов банка: и в рознице, и в корпоративном бизнесе. В первом полугодии мы реализовали пилот повышения эффективности сети с целью достижения целевого соотношения затрат и доходов. По итогам первых шести месяцев года банк вышел в лидеры по объемам заключенных СВОП сделок с золотом, а также стал первым банком в России, который совершил операцию с новым инструментом на Московской бирже — КСУ (клиринговый сертификат участия на драгоценные металлы). Корпоративный бизнес банка показал исторически самые высокие значения по росту как активного, так и пассивного портфелей, а портфель банковских экспресс-гарантий АТБ вырос почти в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обороты по торговому эквайрингу клиентов АТБ выросли в два раза, достигнув отметки 1 миллиард рублей», — прокомментировал председатель правления АТБ Алексей Коровин.

Чистый комиссионный доход банка вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,1% и составил 1 млрд рублей.

Операционные расходы за первые шесть месяцев 2021 года снизились по сравнению с первым полугодием прошлого года на 2,3% и составили 3,2 млрд рублей. Соотношение операционных расходов и операционных доходов в отчетный период составило 53,3%, что на 14,4 процентного пункта ниже показателей прошлого года.

Портфель кредитов клиентам — юридическим и физическим лицам вырос с начала года на 12,4% (или на 10,6 млрд рублей), до 96,1 млрд, в том числе портфель кредитов физическим лицам увеличился на 11,4%, до 65,8 млрд рублей (без учета кредитов для микробизнеса).

Капитал банка увеличился с начала года на 6,7% и составил 16,4 млрд рублей; по состоянию на 1 июля 2021 года норматив достаточности собственных средств (капитала) составил 11,9%. Банк соблюдает все требования по надбавкам к достаточности капитала, уточняют в финучреждении.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

