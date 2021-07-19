🔹 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях продолжила рост, составив по итогам первой декады июля 5,3% годовых против примерно 5,26% за третью декаду июня, свидетельствуют данные ЦБ. Ставка, несмотря на небольшие исключения, демонстрирует тенденцию к росту начиная со второй декады марта 2021 года.

🔹 Большинство россиян экономят на развлечениях, еде и одежде. Более 70% покупателей оптимизируют траты, в том числе на развлечения, одежду и еду, на фоне растущего беспокойства из-за роста цен на товары повседневного спроса, говорится в исследовании NielsenIQ. Ретейлеры тоже заметили эту тенденцию: средний чек в магазинах продолжает снижаться.



🔹 Почта Банк усилит привлечение клиентов через посредников. Если раньше агентская сеть банка состояла из сотрудников родственной Почты России, то теперь агентом кредитной организации может стать любой сотрудник государственной или коммерческой компании.

🔹 В Госдуме предложили платить пенсионерам за вакцинацию по 10 тыс. рублей. Предоставление данных пособий может стать значительной мерой поддержки и стимулом для пожилых граждан в вопросе вакцинации, считает автор инициативы, депутат Госдумы Василий Власов.

🔹 В ЦБ рассказали, что мешает вернуть украденные с банковского счета деньги. Банк обязан вернуть эти деньги, но при одном условии: клиент не должен совершать «самостоятельных действий», помогающих злоумышленникам, объяснил заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.



🔹 Эксперты предупредили о подорожании полиса ОСАГО. Стоимость ОСАГО в 2021 году может увеличиться на 5—10% за счет увеличения среднего размера убытка и числа обращений из-за аварий.

🔹 Родитель, воспитывающий в одиночку одного или нескольких детей от восьми до 16 лет включительно, с 1 июля может оформить на себя ежемесячное пособие. Что это за мера поддержки и как ее получить — в новом выпуске Fingram.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

