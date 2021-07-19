Банк «Национальный Стандарт» повысил ставки по вкладам в рублях, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Так, доходность вклада «Здоровый стандарт», который открывается на срок 550 дней от 15 тыс. рублей (с ежемесячной капитализацией процентов), составляет 6,5% годовых.

Вклад «Летний стандарт» размещается на 360 дней под 6,5% годовых от 100 тыс. рублей для офисов банка, расположенных в Москве и в Московской области, от 50 тыс. рублей — для отделений, находящихся в Астрахани, Старом Осколе, Воронеже, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Краснодаре, Волгограде и в Волгоградской области.

Доходность по вкладу «Пенсионный стандарт» (открывается на сумму от 10 тыс. рублей, срок — от 31 до 550 дней, ежемесячная выплата процентов) составляет от 4,7% до 6% годовых в зависимости от срока размещения.

Доходность по вкладу «Сберегательный стандарт» (на сроки от 31 до 550 дней, с ежемесячной выплатой) равна от 4,35% до 6% годовых в следующих диапазонах:

от 10 тыс. до 100 тыс. рублей: на срок от 31 до 90 дней — 4,35%, на срок от 91 до 180 дней — 4,75%, от 180 до 270 дней — 5,05%, от 271 до 366 дней — 5,2%, от 367 до 550 дней — 5,45%;

от 100 000,01 до 500 тыс. рублей: на срок от 31 до 90 дней — 4,45%, на срок от 91 до 180 дней — 4,85%, от 180 до 270 дней — 5,15%, от 271 до 366 дней — 5,3%, от 367 до 550 дней — 5,55%;

от 500 000,01 до 999 999,99 рубля: на срок от 31 до 90 дней — 4,5%, на срок от 91 до 180 дней — 4,95%, от 180 до 270 дней — 5,25%, от 271 до 366 дней — 5,55%, от 367 до 550 дней — 5,8%;

от 1 млн рублей и выше: на срок от 31 до 90 дней — 4,7%, на срок от 91 до 180 дней — 5,15%, от 180 до 270 дней — 5,45%, от 271 до 366 дней — 5,75%, от 367 до 550 дней — 6%.

Вклад «Универсальный стандарт» открывается на срок 190 дней и 370 дней и предусматривает ежемесячную капитализацию процентов. На срок 190 дней при сумме от 5 тыс. рублей ставка составит 4,35%, от 30 тыс. — 4,85% годовых. На срок 370 дней при сумме от 5 тыс. рублей ставка будет равна 4,5%, от 30 тыс. — 5% годовых.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Вклад «Платиновый стандарт» открывается на срок от 190 и 370 дней от 3 млн и от 10 млн рублей с ежемесячной капитализацией процентов. Так, ставки по вкладу с суммой от 3 млн рублей составят 5,05% и 5,2% годовых на срок 190 и 370 дней соответственно. Ставки по депозиту на сумму от 10 млн рублей на срок 190 и 370 дней будут равны 5,2% и 5,35% годовых соответственно.



Вклад «Онлайн стандарт» открывается только в личном кабинете «Интернет-банк» на срок 30, 90 и 190 дней от 10 тыс. рублей, выплата процентов в конце срока с процентными ставками 4,85%, 5,15% и 5,35% годовых соответственно.

Вклад «Здоровый стандарт Онлайн» размещается также только в личном кабинете «Интернет-банк» на срок 370 дней от 15 тыс. рублей, ежемесячная капитализация процентов, процентная ставка по вкладу составляет 6,4% годовых.

Вклад «Летний стандарт Онлайн» открывается только в личном кабинете «Интернет-банк» на срок 360 дней от 100 тыс. рублей, выплата процентов осуществляется в день возврата вклада, процентная ставка по вкладу составляет 6,6% годовых.

Возможность внесения дополнительных взносов предусмотрена для всех депозитов, кроме вкладов «Онлайн стандарт», «Здоровый стандарт» и «Здоровый стандарт Онлайн», «Летний стандарт» и «Летний стандарт Онлайн».

По вкладам с условиями пополнения имеется ограничение на внесение денежных средств — прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада.

По депозитам «Универсальный стандарт» и «Платиновый стандарт» возможны расходные операции при условии сохранения неснижаемого остатка.

При досрочном изъятии вкладов доход за неполный срок исчисляется исходя из процентной ставки 0,01% годовых по всем договорам вкладов, кроме депозита «Платиновый стандарт», по которому предусмотрена специальная ставка расторжения. По ранее начисленным процентам банк производит перерасчет и удерживает излишне выплаченные проценты из суммы вклада.

Действующие ставки утверждены с 16 июля по 2 августа 2021 года (включительно).

Екатерина САВЕЛЬЕВА

