Рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингам банка «ЦентроКредит» с «негативного» на «стабильный». Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка подтверждены на уровне «В/В».

Как поясняется в релизе агентства, в последние 12 месяцев российские рынки капитала восстанавливались после спада, вызванного пандемией, и волатильность рынка снизилась — это в значительной степени уменьшает риски банка, обусловленные высокой подверженностью рыночному риску, который, в свою очередь, определяется наличием большого портфеля ценных бумаг и высокой концентрацией кредитного портфеля на отдельных контрагентах. В S&P ожидают, что банк будет поддерживать высокий коэффициент капитала, скорректированного с учетом рисков, а объем финансирования, обеспеченного залогом, останется стабильным в ближайшие 12 месяцев.

Аналитики исходят из того, что портфель ценных бумаг банка, составляющий 68% его совокупных активов (по данным на 31 марта 2021 года), не будет увеличиваться более чем на 10% в год. «Мы ожидаем, что в 2021 году совокупный объем кредитов может увеличиться примерно на 30%, в то время как кредиты нетто по-прежнему будут составлять менее 25% совокупных активов. По нашему мнению, в ближайшие 12 месяцев банк будет поддерживать коэффициент достаточности регулятивного капитала на уровне выше 15% (17,3% на 1 июня 2021 года), в то время как минимальное значение составляет 8%», — говорится в релизе.

Эксперты прогнозируют, что «ЦентроКредит» будет отражать в отчетности высокую волатильность доходов, в значительной степени обусловленную переоценкой портфеля ценных бумаг. Это отражает особенности ориентированной на значительные инвестиции в ценные бумаги бизнес-модели, которая характеризуется большей волатильностью по сравнению со средними показателями для российских банков. В первом полугодии 2021 года банк отразил убытки в размере 2,8 млрд рублей по РСБУ из-за отрицательной переоценки российских государственных облигаций, что перевесило позитивное влияние доходов от акций. Прогноз S&P предполагает, что банк может отразить убытки в соответствии с МСФО по итогам 2021 года, но в агентстве ожидают, что деятельность финучреждения станет прибыльной в 2022-м благодаря перераспределению активов в портфеле ценных бумаг в соответствии с рыночными условиями. «Мы также ожидаем, что хотя подобный убыток и отрицательно повлияет на капитал банка в целом, он не приведет к существенным изменениям нашей оценки капитализации банка», — добавляют аналитики.

В числе прочего отмечается, что на середину 2021 года банк отразил 9,4% кредитов с характеристиками, соответствующими «третьей стадии» согласно определениям МСФО 9 (обесцененные кредиты. — Прим. Банки.ру), которые были полностью обеспечены резервами. «Мы ожидаем, что доля кредитов, характеристики которых соответствуют стадии 3, может увеличиться до 11% в 2021—2022 годах вследствие стрессовой ситуации, обусловленной пандемией COVID-19, что соответствует нашим прогнозам для банковской системы в целом. Кредитный портфель банка отличается высокой концентрацией на отдельных заемщиках: по состоянию на 31 марта 2021 года на долю 20 крупнейших кредитов приходилось 88% совокупного кредитного портфеля и 75% капитала. Вместе с тем по состоянию на конец 2020 года около 47% кредитов, выданных банком, были обеспечены резервами. Столь высокий уровень резервов в сочетании со значительными запасами капитала должен помочь банку противостоять потенциальному кредитному стрессу в случае, если некоторые кредиты в его портфеле, отличающемся высокой концентрацией, станут проблемными», — пишут эксперты.

«Прогноз «стабильный» по рейтингам АО «АКБ «ЦентроКредит» отражает наше мнение о том, что банк сохранит высокую капитализацию и будет выполнять требования регулятора в отношении коэффициента достаточности капитала в ближайшие 12 месяцев… Мы также ожидаем, что его показатели фондирования и ликвидности останутся стабильными — в соответствии с тенденцией к восстановлению российских и международных рынков капитала, что должно позитивно повлиять на обеспеченное фондирование банка», — добавляют в S&P.

Ася ШАЛИМОВА

