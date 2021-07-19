Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило МТС Банку прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента со «стабильного» на «позитивный» и подтвердило рейтинг на уровне «ВВ-». Fitch также подтвердило рейтинг устойчивости банка на уровне «b+». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.

Пересмотр прогноза по РДЭ банка следует за аналогичным действием по рейтингам его мажоритарного акционера — МТС. РДЭ на уровне «ВВ-» и рейтинг поддержки «3» обусловлены потенциальной поддержкой банка со стороны материнской структуры в случае необходимости. По мнению Fitch, компания «МТС» имеет высокую готовность предоставлять поддержку дочерней структуре с учетом почти 100-процентной доли участия в банке и увеличившейся интеграции между банком и телекоммуникационной компанией в последние годы, а также общего бренда и репутационного риска для материнской компании в случае дефолта дочерней структуры.

Разница в две ступени между рейтингами МТС и МТС Банка отражает небольшую, хотя и растущую, клиентскую базу дочерней структуры и, как следствие, ее невысокую на текущий момент стратегическую значимость для материнской компании, а также короткую историю прибыльной деятельности.

Рейтинг устойчивости МТС Банка «b+» отражает узкую клиентскую базу банка в концентрированном российском банковском секторе с фокусом на высокорисковом/высокодоходном потребительском кредитовании (50% от суммарных активов на конец I квартала 2021 года). Рейтинг устойчивости также учитывает высокие показатели роста у банка в сегменте необеспеченного розничного кредитования (на 14% в I квартале 2021 года без пересчета в годовом выражении), что подвергает качество активов и прибыльность влиянию потенциальных неблагоприятных изменений в течение кредитного цикла, и лишь невысокий запас капитала.

Обесцененные кредиты составляли 8,6% от валовых кредитов на конец I квартала 2021 года, что немного ниже 9% на конец первого полугодия 2020-го. Снижению показателя способствовали возобновившийся рост кредитования и списания, указывают аналитики. Показатель генерации обесцененных кредитов (увеличение обесцененных кредитов плюс списания, поделенные на средние работающие кредиты) в портфеле необеспеченного розничного кредитования увеличился до 10% в 2020 году, а затем снизился до 7% в I квартале 2021-го (в годовом выражении) на фоне восстановления экономики и ускорения роста кредитования.

Ослабление экономической активности и более высокие отчисления под обесценение кредитов оказывали давление на показатели прибыльности МТС Банка в 2020 году, которые постепенно улучшались до пандемии. Прибыльность банка заметно улучшилась во втором полугодии 2020 года — I квартале 2021-го на фоне восстановления экономики, но в Fitch ожидают, что стоимость риска останется высокой в краткосрочной перспективе ввиду быстрого роста в сегменте потребительского кредитования.



«Запас капитала у МТС Банка в настоящее время является невысоким, но он, вероятно, будет поддержан акционером в случае необходимости, как это было в прошлом», — указывают эксперты, напоминая, в частности, что капитализация была поддержана взносом капитала в размере 4 млрд рублей (около 1% от активов, взвешенных по риску) от материнской структуры в июне 2021 года.

Ася ШАЛИМОВА