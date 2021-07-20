Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги ряда российских банков в государственной собственности, свидетельствует информация на сайте агентства.

Так, СберБанку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента подтверждены на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом, рейтинг устойчивости — на уровне «bbb». РДЭ его «дочки» — «СберБанк Лизинга» находятся на одном уровне с рейтингами материнской структуры. ВЭБу и «ВЭБ Лизингу» долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте также подтверждены на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом. Газпромбанку и Россельхозбанку долгосрочные РДЭ подтверждены на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом, при этом рейтинг устойчивости ГПБ подтвержден на уровне «bb», рейтинг устойчивости РСХБ — на уровне «b-». Полные списки рейтинговых действий приводятся в соответствующих релизах.

РДЭ «Сбера» обусловлены его рейтингом устойчивости «bbb», который отражает сильную клиентскую базу и корреляцию кредитоспособности банка с кредитоспособностью России (рейтинг страны находится на уровне «BBB» с «стабильным» прогнозом). Аналитики обращают внимание на доминирующую позицию «Сбера» в российском банковском секторе, его гранулированную и дешевую базу фондирования, дающую банку существенные преимущества в плане ценообразования и, как результат, обеспечивающую ему устойчиво сильные финансовые результаты. РДЭ банка также учитывают потенциальную поддержку со стороны государства, обусловленную, в частности, исключительной системной значимостью кредитной организации.

Подтверждение рейтинга «ВЭБ.РФ» на уровне суверенного рейтинга отражает очень высокую, по мнению экспертов, вероятность его поддержки со стороны российских властей в случае необходимости с учетом в том числе роли ВЭБа в качестве института развития и истории капитальных вливаний со стороны государства, а также прямого государственного контроля и надзора за фининститутом.

В случае Газпромбанка его рейтинг «BBB-» также учитывает мнение Fitch о высокой вероятности поддержки кредитной организации со стороны властей в случае необходимости. РДЭ Газпромбанка на один уровень ниже суверенного рейтинга России, поскольку банк не обладает исключительной системной значимостью, как «Сбер» или как ВЭБ, определенной ролью в реализации государственной политики. Разница в уровнях рейтинга также связана с тем фактом, что господдержка предоставлялась банку в последние годы преимущественно не в форме вливаний в основной капитал и не была достаточной для существенного увеличения его основного капитала. Кроме того, банк принадлежит государству не напрямую и имеет сложную акционерную структуру.

Рейтинг устойчивости ГПБ на уровне «bb» по-прежнему отражает наличие некоторых рисков, связанных с качеством старых активов, существенную долю непрофильных активов и фокус банка на корпоративном сегменте с высокой долей долгосрочного проектного финансирования, результатом чего являются высокая отраслевая концентрация портфеля и концентрация на отдельных заемщиках. Рейтинг устойчивости также учитывает лишь умеренную капитализацию банка и слабые показатели операционной прибыльности до создания резервов, что выливается в ограниченную способность абсорбировать через прибыль какие-либо дополнительные убытки от обесценения в случае сохранения давления, связанного с пандемией. Помимо этого рейтинг устойчивости отражает сильную национальную клиентскую базу банка (особенно в корпоративном сегменте) и стабильные позиции по фондированию и ликвидности.

РДЭ Россельхозбанка также объясняются высокой вероятностью его поддержки со стороны государства при необходимости, а их «отставание» от суверенного рейтинга — отсутствием у банка исключительной системной значимости «Сбера» и более слабой по сравнению с ВЭБом ролью в реализации госполитики (в случае РСХБ речь идет о реализации политики по поддержке АПК). Также учтено более затяжное и скромное по масштабу предоставление банку капитальной поддержки, вследствие чего его капитализация остается слабой.



Рейтинг устойчивости РСХБ на уровне «b-» обусловлен его слабыми показателями кредитоспособности и скромным уровнем прибыльности, что делает банк зависимым от регулярных госвливаний в основной капитал для поддержки роста кредитования. Fitch также указывает, что пандемия мало отразилась на сельскохозяйственном секторе и, соответственно, качестве активов банка. Рейтинг устойчивости также учитывает снижение доли проблемных ссуд банка и его здоровый профиль фондирования, следует из релиза агентства.

Ася ШАЛИМОВА