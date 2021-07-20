Росбанк начал активно предлагать сторонним кредитным организациям услуги по взысканию долгов физлиц, пишет «Коммерсант» . Банк ориентируется в основном на крупных игроков и работает как их агент.

По словам собеседника из банка топ-10, Росбанк обращался с предложением услуг по взысканию, «но решение о сотрудничестве пока не принято, не достигнуто согласие по условиям». Другой источник отмечает, что воспользоваться услугами Росбанка по работе с просрочкой недавно согласился ЮниКредит Банк и стороны подписали соответствующее соглашение.

Замдиректора департамента аналитического менеджмента и развития отношений с клиентами Росбанка Евгений Сеньковский подтвердил, что финорганизация действительно оказывает услуги другим участникам рынка. «Наши методы взыскания задолженности настроены под специфику банковского залогового портфеля, выстроена развитая инфраструктура для реализации залогового имущества, — поясняет он. — Росбанк исторически имеет большой опыт работы полного цикла взыскания по собственному портфелю. Все лучшие и доказавшие свою эффективность решения, протестированные на собственном портфеле, переносятся на работу с портфелями внешних партнеров».

Росбанк уже работал на рынке взыскания через дочернее коллекторское агентство АВД, которое было продано в 2013 году «в связи со сменой бизнес-модели». Сейчас выводить деятельность по взысканию просроченной задолженности в отдельное юридическое лицо не планируется, сообщили в банке.

Профессиональные взыскатели по-разному оценивают появление конкурента в виде банка. Основной бизнес Росбанка в части взыскания долгов — работа по автокредитам, то есть профильный специфический сегмент, говорит гендиректор агентства «Столичное АВД» Давид Цацуа. «Банк продает узкоспециализированный продукт, который в массовом сегменте среди коллекторских агентств не представлен,— поясняет он.— Вступать в реестр банкам для осуществления коллекторской деятельности не нужно, все происходит в рамках ФЗ-230». По мнению директора по развитию профессиональной коллекторской организации «Альфа-легион» Александра Федорова, приход Росбанка на этот рынок может быть связан как с «отдельными инициативными личностями», так и с «изменениями в политике банка вследствие экономического кризиса». Эксперт не вспомнил других примеров, когда банки оказывали другим кредитным организациям услуги по взысканию долгов.