Продолжающаяся третья волна пандемии в России и вводимые в регионах ограничения на работу бизнеса могут обойтись российской экономике в 0,1—0,2% ВВП, прогнозируемого на 2021 год без учета третьей волны, пишет РБК , ссылаясь на мнение экспертов. Рост ВВП России в этом году по-прежнему прогнозируется в диапазоне 3,7—4%.

Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов оценил на основе данных ЦБ, что за две рабочие недели начиная с 28 июня снижение реального потребления домохозяйств по стране составило 4,5—6% по сравнению с контрфактическим сценарием (как если бы летнего ужесточения ограничений не было). Две трети упомянутой оценки падения формируется снижением входящих финансовых потоков по ОКВЭД «Операции с недвижимым имуществом», отметил Куликов. По его словам, снижение реального совокупного потребления в результате спада финансовых потоков в секторах, страдающих от антиковидных ограничений, составляет около 2% относительно потенциала. Если сохранится подобная глубина спада в этих секторах на протяжении месяца, получится эффект около 0,1 п. п. для годового ВВП, отметил он.

Еще одной причиной спада реального потребления домохозяйств может быть возобновление туристического потока за рубеж, пояснил главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Возобновившееся авиасообщение с Турцией в летний период может снизить годовой ВВП даже в большей степени, чем ограничения. Выездной туризм означает, что люди потратят меньше денег внутри страны, и относится к импорту услуг, что при прочих равных снижает ВВП. Как и АКРА, он приблизительно оценил ущерб для годового ВВП от антиковидных ограничений в российских регионах в пределах 0,1 п. п. По мнению экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софьи Донец, эффект ограничений продлится в течение двух месяцев, а его влияние на ВВП не превысит 0,2 п. п.

Минэкономразвития повысило прогноз по росту российского ВВП Прогноз по росту ВВП в 2022—2023 годах оставлен Минэкономразвития без изменений (3,2% и 3%), в 2024 году ведомство ждет роста экономики также на 3%.

Официальный прогноз, который ляжет в основу формирования федерального бюджета, будет представлен в августе-сентябре, многое зависит от темпов вакцинации и выработки коллективного иммунитета, заявили в Минэкономразвития.

По словам руководителя направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимира Сальникова, в результате третьей волны незначительно пострадает сфера услуг: преимущественно рестораны, гостиницы и рекреационные заведения, а в остальных сегментах бизнес уже давно адаптировался. Он отметил, что «точная оценка крайне затруднена, потому что все очень быстро меняется».