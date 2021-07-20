В Москве вынесен приговор по уголовному делу о растрате более 3,6 млрд рублей Новикомбанка, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Обвиняемый — гендиректор группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» (ОТК) Давид Тетро — приговорен к трем с половиной годам лишения свободы.

«Замоскворецкий районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя столицы Давида Тетро. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении ведомства.

В суде установлено, что в период с мая 2011 года по октябрь 2015 года Тетро вместе с сообщниками заключал договоры на заведомо невозвратные кредиты от имени подконтрольных организаций. В итоге обвиняемые похитили у Новикомбанка более 3,6 млрд рублей.



Свою вину в совершении преступления Тетро признал полностью, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Как сообщало ранее агентство ТАСС со ссылкой на близкого к следствию источника, Тетро дал изобличающие показания на других фигурантов дела, в том числе руководителей кредитной организации, непосредственно участвовавших в хищении. По версии обвинения, они выдавали под «откаты» заведомо безвозвратные кредиты. Также Тетро сообщил следствию об иных преступлениях, совершенных в том числе участниками хищения денег у Новикомбанка.

«С учетом позиции государственного обвинителя Замоскворецкой межрайонной прокуратуры суд приговорил Тетро к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворен в части возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму более 3,6 млрд рублей», — уточняет прокуратура.

Обвинительное заключение утверждено заместителем генерального прокурора РФ.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

