Потребительская активность в России с 12 по 18 июля несколько снизилась, оставаясь на высоком уровне, свидетельствуют данные аналитического портала СберБанка SberIndex.ru.

Согласно исследованию, номинальный рост потребительских трат в отчетную неделю в годовом выражении без корректировок составил 8,9%. По мнению аналитиков, структура трат типична для сезона отпусков: выросли траты на продовольствие, топливо и автосервис, при этом снизилось потребление услуг.

Номинальный рост потребительских трат с 12 по 18 июля текущего года в годовом выражении без корректировок составил 11,8%. Эта оценка, отмечают аналитики, уже близка к уровню, где показатели должны стабилизироваться и сойтись с более распространенными оценками. В данных «СберИндекса» все еще присутствует негативный вклад эффекта базы, но теперь он фактически сводится только к продовольственному сегменту и стремительно убывает, указывают эксперты.



Как уточняется, речь идет о динамике относительно средненедельных объемов в «доковидный» период с 1 февраля по 15 марта 2020 года. Аналитики считают такое сравнение с корректировкой на сезонность более наглядным из-за сохранения высокой волатильности оценок, связанной с эффектом базы: весной прошлого года действовал режим самоизоляции, в июне россияне из него выходили. Масштабное снятие ограничений в июне прошлого года привело тогда к всплеску расходов (одномоментно на 13% за неделю). Аннуализированный прирост расходов домохозяйств относительно допандемического периода составил 8,9% в номинальном выражении.

«В данных очевидны признаки массового ухода россиян в отпуск или как минимум отбытия на дачу. За отчетную неделю снизилось потребление услуг (минус 2,5% неделя к неделе) и увеличился спрос на продовольствие (+2% неделя к неделе). Кроме того, заметно возросли расходы в категории «Топливо и автосервис» (+8% неделя к неделе), что свидетельствует об активном использовании автомобильного транспорта», — говорится в исследовании.



Примечательно, что расходы в категории Duty Free приблизились к допандемическим уровням (минус 0,6% относительно февраля — марта 2020 года), при этом траты на авиабилеты остаются на треть ниже доковидных показателей.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

