Система электронных платежей «ЮMoney» запустила сервис для самозанятых «ЮSelf». Под этим брендом собраны все сервисы, которые могут понадобиться самозанятому, сообщает пресс-служба компании.

«В личном кабинете «ЮSelf» можно встать на учет в налоговой и сняться с него, создавать чеки, оплачивать налоги. Сюда же поступают уведомления и налоговые расчеты от Федеральной налоговой службы. При этом налоговая начислит налог на профессиональный доход только по тем поступлениям, по которым пользователь зарегистрирует чек. «ЮSelf» также позволяет легко взаимодействовать с платформами, которые помогают фрилансерам вести бизнес», — говорится в релизе.

Как уточняется, за две недели работы «ЮSelf» 1,5 тыс. самозанятых уже оказали услуги на 1,5 млн рублей. Чаще всего фрилансеры оказывают услуги в сфере IT (40%), проводят консультации и продают товары собственного производства (35%), а также работают репетиторами или водителями такси (8%). Средний чек покупки у самозанятых, использующих «ЮSelf», составляет 5 243 рубля.

«ЮSelf» работает в связке со счетом «ЮMoney». Заработанные деньги можно сразу переводить, инвестировать или тратить. В компании отмечают, что для оплаты офлайн удобно использовать виртуальную или пластиковую карту с мгновенным кэшбэком баллами. Сумма на карте равна балансу счета «ЮMoney».



В России, по данным Минэкономразвития, зарегистрировано почти 2,4 млн самозанятых. Фрилансеры — клиенты «ЮMoney», использующие продукты для самозанятых, работают в самых разных сферах. За первые пять месяцев 2021 года их количество увеличилось вдвое, оборот платежей вырос в шесть раз, а число трансакций — в пять.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

