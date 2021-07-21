ЦБ в пятницу вновь поднимет ключевую ставку, считают опрошенные Банки.ру аналитики. Основной прогноз — плюс 50 базисных пунктов, на повестке также 75 и 100.



Банк России продолжит курс на возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике, причем в этот раз ускоренными темпами, уверены экономисты. Вероятные жесткие действия регулятора связывают с опережающей инфляцией, которая по итогам прошлого месяца достигла 6,5%, а также с быстрым восстановлением экономики.

Вариант с сохранением ключевой ставки на текущем уровне 5,5% никто из опрошенных аналитиков не рассматривает, при этом мнения относительно длины шага, который ЦБ в очередной раз сделает в сторону нормализации ДКП, снова расходятся. Основные версии — повышение ставки на 0,5%, 0,75% и 1%.

Золотая середина?

Высказываясь за повышение ключевой ставки, некоторые эксперты все же опасаются, что ее резкий рост может плохо сказаться на скорости восстановления экономики.

Так, по мнению старшего экономиста «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александра Исакова, повышение ставки в июле больше чем на 50 б. п. было бы избыточным и не соответствовало масштабу ценового шока. Начавшееся замедление глобальных продовольственных цен, сужение перечня проблемных категорий в данных по июньской инфляции, а также определенное замедление восстановления в секторах, наиболее уязвимых к пандемии, говорят о том, что необходимости в экстренном шаге в 100 б. п. нет — 50 б. п. скорее отражает масштаб рисков и оставляет пространство для маневра в ближайшие кварталы в случае необходимости, отмечает Исаков.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко также полагает, что пик инфляции, возможно, пришелся на июль, далее ее темпы будут снижаться. «Вероятно, Банк России захочет проверить эту гипотезу и отложит решение о более радикальном росте ставки до следующих заседаний», — добавляет Тимошенко.

Аналитик Хоум Кредит Банка Станислав Дужинский согласен с коллегой. По его словам, наблюдаемый в последние месяцы рост цен во многом связан с реализацией эффекта отложенного спроса. Кроме того, по мнению Дужинского, на темп инфляции влияют усиление ценовой динамики в промышленности и стремление перенести рост издержек на конечного потребителя. Банк России в текущей ситуации стремится действовать доступными ему инструментами монетарного регулирования, однако резкое увеличение ставки может негативно отразиться на доступности кредитных ресурсов в реальном секторе и темпах экономического роста, отмечает эксперт.

За повышение ставки на 0,5% высказывается и директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. По прогнозам АКРА, к концу года ключевая ставка должна оказаться на уровне 6—6,25%, после чего будет достаточно быстрое смягчение, так как общий инфляционный фон улучшится.

Сходный сценарий дают и в пресс-службе банка «Ак Барс». Там склоняются к тому, что ЦБ сохранит темп повышения ставки в 0,5%, так как в июле инфляция уже продемонстрировала признаки замедления. По прогнозам аналитиков банка «Ак Барс», инфляция достигнет своего локального пика в III квартале текущего года и с середины осени начнет снижаться.

В МКБ также ожидают повышения ставки на 0,5%, при этом старший аналитик «МКБ Инвестиции» Антон Старцев полагает, что реакция на свежие данные по инфляции в сегменте ОФЗ была ограниченной, поскольку негативное влияние статистики было во многом компенсировано благоприятной обстановкой на глобальном долговом рынке.

Главный экономист ИБ «Синара» Сергей Коныгин добавляет, что стоит ожидать также пересмотра ключевого для инвесторов опережающего индикатора — траектории средней ключевой ставки на 2021—2023 годы. «Мы думаем, что диапазон повысят на 0,5% (до 5,3—5,8%) на 2021 год и понизят на 2022-й», — уточняет Коныгин.

На ¾?

Повышение ставки на 75 б. п. (до 6,25%) в качестве базового сценария называют в рейтинговой службе НРА. По прогнозам НРА, инфляция в России в июле — сентябре выйдет на устойчивое высокое плато, однако существует большой риск ее ускорения осенью по мере прекращения действия сезонных факторов снижения цен. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что повышение ставки чуть менее чем на 1% будет в таких условиях со стороны ЦБ соломоновым решением.

Такого же мнения придерживается и аналитик «Фридом Финанса» Евгений Миронюк. При этом он отмечает, что так как пик инфляции еще не пройден, повышение ставки не исключено и в сентябре, однако на рубль решение ЦБ заметного влияния не окажет.

Аналогичный прогноз озвучили также эксперты АТБ и компании «Ренессанс Капитал».

Сразу на 100?

Повышение ставки на 100 б. п. на ближайшем заседании ЦБ становится все более вероятным, считает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Этому способствуют высокий уровень инфляции, сигналы регулятора, а также пересмотр Центробанком своих прогнозов по инфляции на предстоящем заседании. «Когда Банк России пересматривает прогнозы, он может повысить ставки значительнее», — полагает Рапохин.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев согласен с коллегой, при этом отмечает, что даже в этом случае ставка останется ниже текущего уровня инфляции, что говорит о сохранении стимулирующего эффекта на экономику.

Рост фактической инфляции и ее отклонение вверх от прогнозного тренда называет основаниями для более агрессивного повышения ставки и главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. По его мнению, повышение ключевой ставки приведет к увеличению склонности населения к сбережениям и снизит инфляцию. Кроме того, рост процентной ставки может способствовать укреплению курса рубля, что также должно ограничить импорт инфляции.

Руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова также считает, что движение ключевой ставки до 6,5% обосновано ускорением роста цен. «За июнь инфляция оказалась выше ожиданий: 6,5% при прогнозе 6,3—6,4% год к году. Негативным сюрпризом было значительное ускорение инфляции услуг: индекс инфляции услуг вырос с 3,2% до 4% год к году. Кроме того, за первые пять дней июля цены выросли на 0,3% с начала месяца, это означает, что к концу июля уровень российской инфляции может достичь 7% год к году. Ускоренное ужесточение ставки в этом году оправдано еще и тем, что в 2022 году темпы роста экономики будут ниже значений этого года, что усложнит борьбу с инфляцией в 2022-м в случае, если она останется повышенной», — поясняет Орлова.

В Россельхозбанке также ждут от регулятора решительных действий. Инфляция устойчиво превышает 6% в год, и даже сокращение темпов роста цен в августе — сентябре за счет сезонного снижения стоимости продовольственных товаров не позволит проявиться дефляции из-за роста цен на непродовольственные товары. В результате даже очень умеренный прогноз по темпам инфляции до конца текущего года показывает снижение до уровня ниже 6% в год только по итогам декабря, считает руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

О таких же ожиданиях говорят и в банке «Уралсиб». «Риторика ЦБ остается жесткой, регулятор стремится, чтобы ставка достигла как минимум нейтрального диапазона. Особо отмечается, что пока нет никаких признаков снижения инфляционного давления. При этом мы полагаем, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики близок к концу, и ни при каких условиях мы не ждем, что уровень ключевой ставки может превысить 7% до конца года», — сообщает старший аналитик банка «Уралсиб» Ирина Лебедева.

Чего ждать дальше?

Большинство опрошенных аналитиков полагают, что ЦБ оставит сигнал о готовности продолжить ужесточение монетарной политики для сдерживания инфляционного давления. Так, в Совкомбанке считают, что если месячная инфляция не начнет резко замедляться в ближайшие месяцы, ключевая ставка в этом году может подняться до 7%.

Вслед за ключевой ставкой на сопоставимую величину будут расти и другие ставки в экономике, в том числе ставки по депозитам, а также по потребительским и ипотечным кредитам. В течение месяца-двух будут наблюдаться инициативы по коррекции ставок, в первую очередь по кредитам, движение ставок по депозитам может оказаться более сдержанным из-за потенциального снижения спроса на кредиты, считает Дмитрий Тарасов.

Дальнейшая динамика ставок на горизонте полугода будет определяться как развитием инфляции, так и готовностью Банка России выйти на нейтральный уровень денежно-кредитной политики. Важным индикатором может стать динамика инфляционных ожиданий, которая должна начать снижение с рекордно высоких уровней. При этом повышение ставки не скажется на темпах экономического роста. Более важным фактором в этом отношении станут успехи вакцинации и снижение угроз роста заболеваемости.

Юлия КРИВОШЕЕВА

