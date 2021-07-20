Спрос на льготную ипотеку после ее перезапуска с 1 июля 2021 года на новых условиях в разных регионах России упал на 40—60%, сообщили девелоперы в ходе круглого стола, где они отвечали на наиболее актуальные вопросы по версии июльского опроса Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ).

«Мы зафиксировали, что на 60% объем заявок по льготной ипотеке сократился по областным жилым комплексам [Московская область, за 20 дней июля]. Но мы хотим нивелировать это путем разработки совместных продуктов с банками», — сказал руководитель управления ипотечных продуктов группы компаний «Инград» Вячеслав Приймак. По его словам, по Москве существенного падения не произошло, так как среднестатистический покупатель новостроек компании с средней суммой ипотечного кредита порядка 15 млн рублей под госпрограмму не попадал и раньше.

Статистика даже «немного печальнее», заявила директор по маркетингу инвестиционно-строительной группы «Мавис» Мария Кононова (Ленинградская область). По ее словам, в целом в июле число заявок на ипотечные программы упало примерно в четыре раза. В тюменских проектах снижение числа ипотечных заявок в целом составило примерно 30%, отметил коммерческий директор группы компаний «Энко» Андрей Скосырский.

Хуснуллин прогнозирует повышение средней ипотечной ставки по итогам 2021 года Средняя ипотечная ставка вырастет по итогам 2021 года по сравнению с прошлогодним показателем ввиду удорожания льготной ипотеки и повышения ключевой ставки, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«По льготной ипотеке где-то 40% мы потеряли. Мы общаемся с банкирами. Думаю, какие-то индивидуальные программы будут быстро выходить на рынок», — рассказал коммерческий директор Dogma Павел Петров (Краснодарский край).

Падение объема ипотечных заявок сильно не должно повлиять на рынок, в целом продажи у застройщиков могут быть неплохими по итогам 2021 года, прокомментировал генеральный директор «Института развития строительной отрасли», руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик. «Продажи в целом по Российской Федерации восстановятся. В этом году мы, наверное, все-таки увидим рекорд по продажам новостроек. Во всяком случае, как минимум начиная с 2014 года», — отметил он.