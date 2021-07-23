Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 23 июля, принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых с 26 июля. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Совет директоров Банка России 23 июля 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 6,5% годовых. По оценкам Банка России, в II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. C учетом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%», — отмечается в релизе.

Опрошенные Банки.ру аналитики не сомневались в увеличении ключевой ставки, вопрос был в шаге повышения. Вероятные жесткие действия регулятора эксперты связывали с опережающей инфляцией, которая по итогам прошлого месяца достигла 6,5%, а также с быстрым восстановлением экономики. Вместе с тем некоторые эксперты, высказываясь за повышение ключевой ставки, все же выразили опасения, что ее резкий рост может плохо сказаться на скорости восстановления экономики. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце июня обозначила возможные масштабы повышения ключевой ставки диапазоном от 0,25 до 1 п. п.



Это пятое заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке в текущем году. На заседании 12 февраля 2021-го ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. В марте ключевая ставка была повышена впервые с 2018 года — на 0,25 п. п., до 4,5%, в апреле Банк России увеличил ее на 0,5 п. п. — до 5% годовых. На заседании 11 июня регулятор снова принял решение увеличить ключевую ставку с шагом 0,5 п. п. — до 5,5% годовых с 15 июня.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 сентября 2021 года.

Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. В ЦБ ожидают роста доходности розничных депозитов на фоне повышения ключевой ставки и конкуренции банков за вкладчиков.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

