Mastercard намерена расширить программу платежных карт для криптовалютных компаний и упростить для партнеров конвертацию криптовалюты в традиционную валюту.
Как сказано в сообщении компании, Mastercard с партнерами, работающими в области криптовалют, Evolve Bank & Trust, Paxos Trust Company и Circle протестируют новую возможность, которая позволит большему количеству банков и криптокомпаний предлагать платежные карты людям, желающим тратить свои цифровые активы везде, где принимается Mastercard.
Указывается, что сейчас криптопровайдеры могут столкнуться со сложностями при конвертации валюты, а сотрудничество с Evolve, Paxos и Circle решит эту задачу для всей отрасли.
Международная платежная система Mastercard ведет консультации с национальной платежной системой Белоруссии о закрытии бренда Maestro, под которым выпускаются дебетовые карты по всему миру, пишет «Коммерсант». В России он используется в кобейджинговом соглашении по картам «Мир», позволяя расплачиваться ими за рубежом.