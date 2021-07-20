Mastercard намерена расширить программу платежных карт для криптовалютных компаний и упростить для партнеров конвертацию криптовалюты в традиционную валюту.

Как сказано в сообщении компании, Mastercard с партнерами, работающими в области криптовалют, Evolve Bank & Trust, Paxos Trust Company и Circle протестируют новую возможность, которая позволит большему количеству банков и криптокомпаний предлагать платежные карты людям, желающим тратить свои цифровые активы везде, где принимается Mastercard.

Указывается, что сейчас криптопровайдеры могут столкнуться со сложностями при конвертации валюты, а сотрудничество с Evolve, Paxos и Circle решит эту задачу для всей отрасли.