Должность старшего вице-президента по управлению инвестиционным бизнесом и казначейством банка «Ренессанс Кредит» занял Виктор Касьянов, сообщили во вторник в финучреждении.

Виктор Касьянов присоединился к команде «Ренессанс Кредита» в 2017 году в должности вице-президента, руководителя казначейства. «Его первостепенной задачей стало построение работы казначейства. Далее было создание современной инвестиционной платформы. В январе 2021 года запущен мобильный сервис «Инвестиции». По итогам июня 2021 года банк «Ренессанс Кредит» занял 19-е место в рейтинге Московской биржи по количеству зарегистрированных клиентов», — указано в справке банка.



Как отметила первый заместитель председателя правления, старший вице-президент по развитию розничного и инвестиционного бизнеса «Ренессанс Кредита» Татьяна Хондру, развитие инвестиционного направления сегодня является одной из приоритетных задач банка. «Среди задач Виктора Касьянова в новой должности — улучшение качества работы и расширение функционала сервиса «Инвестиции», — уточнила она.

Ася ШАЛИМОВА