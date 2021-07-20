Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило банку «Союз» долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне «B+/B» со «стабильным» прогнозом. Соответствующий релиз распространило агентство.

«Подтверждение рейтингов отражает наши ожидания того, что запасов капитала банка «Союз» будет достаточно для поддержки его планов по расширению кредитного портфеля. Вместе с тем мы ожидаем некоторого давления на показатели достаточности капитала в связи с ожидаемым ростом активов банка, взвешенных с учетом риска, более высокими темпами, чем капитал, по мере того как банк будет следовать обновленной стратегии развития», — отмечается в сообщении.

Аналитики ожидают восстановления роста бизнеса «Союза» в этом году, в связи с чем рассчитываемый ими коэффициент капитала, скорректированного с учетом риска, снизится примерно до 6,3—6,5% в ближайшие два года — с 8,8% в конце 2020-го, когда кредитный портфель банка сократился на 6,1% из-за значительного ужесточения процедур андеррайтинга в ответ на сложные экономические условия в контексте пандемии COVID-19. S&P прогнозирует, что рост кредитного портфеля банка может составлять до 15% в год в 2021—2023-м по мере реализации банком новой стратегии развития бизнеса в сотрудничестве с материнской страховой компанией «Ингосстрах».

В агентстве считают, что «Союз» в большей степени подвержен кредитным рискам, чем российский банковский сектор в среднем, однако уровень рисков банка снижается. Банк отразил в отчетности более высокий уровень кредитов «третьей стадии» (обесцененных. — Прим. Банки.ру) — 12,5% общего объема кредитов на конец 2020 года по сравнению с 9,4% для российского банковского сектора на ту же дату. Вместе с тем качество активов банка за последние четыре года существенно улучшилось благодаря расчистке кредитного портфеля руководством банка, отмечают эксперты. Они полагают, что показатели качества активов банка будут постепенно улучшаться в ближайшие два года в соответствии с ожиданиями улучшения экономических условий в России. «Объем кредитов с характеристиками, соответствующими стадии 3, снизился до 11,7% совокупного кредитного портфеля по состоянию на 31 марта 2021 года», — указано в релизе.

«Мы по-прежнему ожидаем, что банк «Союз» получит поддержку со стороны материнской структуры, СПАО «Ингосстрах», в случае необходимости… В связи с этим долгосрочный кредитный рейтинг банка включает одну дополнительную ступень относительно оценки характеристик собственной кредитоспособности», — говорится в релизе.

S&P указывает, что группа разработала стратегию развития на пять лет, которая предусматривает более тесную интеграцию бизнесов банка и страховой компании в будущем, однако для оценки результатов реализации этой стратегии потребуется время.



«Стабильный» прогноз отражает мнение аналитиков о том, что «Союз» продолжит реализацию обновленной стратегии развития, что приведет к относительно быстрому росту и умеренному давлению на капитализацию.

Ася ШАЛИМОВА