Московский Кредитный Банк начислит клиентам при покупке ОСАГО в мобильном банке «МКБ Онлайн» 15% от стоимости полиса бонусными баллами в рамках программы «МКБ Бонус». Об этом объявили в банке, уточнив, что специальная акция продлится до 31 декабря 2021 года.

Услуга по оформлению ОСАГО реализована совместно с агрегатором страховых компаний AgentApp. Чтобы оформить полис в «МКБ Онлайн», клиенту следует выбрать раздел «Сервисы» или «Автомобили (Гараж)». После заполнения необходимых форм и анкетных данных сервис произведет расчет стоимости полиса и сделает подборку предложений компаний-страховщиков.

Для получения бонусных баллов клиент должен быть зарегистрирован в программе лояльности «МКБ Бонус» и оплатить полис картой банка. После завершения необходимых процедур полис ОСАГО будет отправлен на электронную почту пользователя.



«Развитие сервисов для автовладельцев мы считаем одним из перспективных направлений «МКБ Онлайн», на котором в ближайшее время будем фокусироваться», — рассказал начальник управления развития дистанционного обслуживания МКБ Владислав Ермаков.

Ася ШАЛИМОВА