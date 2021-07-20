Рост числа инфицированных дельта-штаммом коронавируса в мире может привести к тому, что мировой спрос на нефть сократится на 1 млн баррелей в сутки, оценили в инвестбанке Goldman Sachs, чей прогноз приводит РБК со ссылкой на Bloomberg.

Давление на спрос из-за роста числа заболевших может продлиться пару месяцев, а сокращение может быть и меньше, если вакцинация снизит число госпитализаций на развивающихся рынках, считают аналитики. В III квартале Goldman Sachs прогнозирует дефицит на рынке нефти в 1,5 млн баррелей в сутки (предыдущая оценка — 1,9 млн).

В начале недели на рынке происходили распродажи. Нефть дешевела на фоне заключения сделки ОПЕК+ по наращиванию добычи на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц с августа и опасений инвесторов из-за ухудшения ситуации с COVID-19, которое может замедлить восстановление мировой экономики и, соответственно, снизить спрос на нефть.

В понедельник, 19 июля, баррель Brent подешевел почти на 5 долларов, до уровня ниже 69 долларов впервые с конца мая. 20 июля цены стабилизировались.



Смертность от дельта-штамма коронавируса в США на прошлой неделе выросла на 26%, причем худшая статистика наблюдается в районах с низким уровнем вакцинации. Власти США на этом фоне рекомендовали американским гражданам не ездить в Великобританию и Индонезию, где ситуация с ростом числа инфицированных вызывает наибольшие опасения.