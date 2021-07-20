Еврокомиссия выступила с рядом законодательных инициатив, одна из которых предполагает запрет на использование на территории Евросоюза анонимных электронных кошельков для осуществления трансакций с криптовалютами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте ЕК, передает ТАСС.

«Анонимные кошельки для криптоактивов будут запрещены в полном соответствии с правилами... ЕС в области криптовалют», — указано в тексте.

Отмечается, что поправки обеспечат полную прозрачность оборота криптоактивов и позволят предотвращать и обнаруживать их возможное использование при отмывании денег или финансировании терроризма.

В пресс-релизе уточняется, что на данный момент существующие в Евросоюзе правила регулируют деятельность лишь некоторых категорий поставщиков платежных услуг. Предложенные изменения в законодательство расширят действие правил на весь криптосектор, обязывая поставщиков услуг проводить комплексную проверку своих клиентов.



ЕК также предложила сформировать орган для борьбы с отмыванием денег в Евросоюзе.



«Европейская комиссия сегодня представила пакет законодательных инициатив с целью укрепления правил ЕС, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Пакет включает предложение создать новый орган ЕС по борьбе с отмыванием средств», — говорится в заявлении.

Новое Управление по борьбе с отмыванием денег в ЕС (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) должно будет «координировать власти стран для обеспечения корректного и последовательного соблюдения правил ЕС» в этой сфере, а также помогать органам финансовой разведки. AMLA будет следить за деятельностью «наиболее сомнительных финансовых учреждений» в странах Евросоюза и обеспечивать координацию между органами финансовой разведки в разных государствах, чтобы «более эффективно выявлять международные нелегальные финансовые потоки». Кроме того, в учреждении будет создана единая система надзора за отмыванием денег и финансированием терроризма на территории блока.

