В Евросоюзе могут ввести единый для всех входящих в него стран запрет платежей наличными на сумму более 10 тыс. евро. С соответствующим предложением выступила Европейская комиссия, подготовившая новый пакет инициатив, призванных ужесточить борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает РБК .

«Отмывание денег представляет собой явную и реальную угрозу для граждан, демократических институтов и финансовой системы. Масштабы проблемы нельзя недооценивать, необходимо закрыть лазейки, которыми могут воспользоваться преступники», — заявила еврокомиссар по финансовой стабильности и финансовым услугам Мейрид МакГиннесс.

В ЕК пояснили, что в ряде стран ЕС уже действуют нормы, запрещающие крупные платежи наличными. При этом лимиты для таких операций в разных государствах различаются: если в Греции предельная сумма составляет лишь 500 евро, то в Чехии она достигает 270 тыс. крон (10,5 тыс. евро). В связи с этим Еврокомиссия предложила сделать запрет платежей наличными на сумму более 10 тыс. евро общим для всех стран ЕС, предоставив в то же время властям отдельных стран возможность устанавливать лимит для таких операций ниже этой отметки по своему усмотрению.

Еврокомиссия предложила запретить в ЕС анонимные электронные кошельки для криптовалют Еврокомиссия выступила с рядом законодательных инициатив, одна из которых предполагает запрет на использование на территории Евросоюза анонимных электронных кошельков для осуществления трансакций с криптовалютами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте ЕК, передает ТАСС.

Одновременно с этим ЕК предложила запретить анонимные криптокошельки по аналогии с анонимными банковскими счетами.



«Поправки обеспечат полную отслеживаемость переводов криптоактивов, таких как биткоины, и позволят предотвращать их возможное использование для отмывания денег или финансирования терроризма», — говорится в сообщении ЕК.