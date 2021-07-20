Отношение суммы премий по страхованию жизни к ВВП в России по итогам 2020 года находилось на уровне 0,4% при среднемировом показателе выше 3%. На российском рынке преобладают инвестиционное и кредитное страхование жизни (ИСЖ и КСЖ соответственно), что нехарактерно для развитых рынков. Фактически российский рынок страхования жизни в настоящее время находится на начальном этапе развития и обладает значительным потенциалом роста. Такие выводы представлены в материале Аналитического кредитного рейтингового агентства «Рынок страхования жизни: как раскрыть потенциал?» .

Аналитики констатируют, что в последние годы темпы роста премий по страхованию жизни в России существенно опережали темпы роста остального страхового рынка страны и ее экономики в целом. За пять лет сегмент страхования жизни в РФ вырос более чем в 3,3 раза. В то же время этот рост был и пока остается волатильным, поскольку он подвержен различным регуляторным рискам и зависит от фазы кредитного цикла.

«По нашей оценке, тарифы, то есть стоимость страховых услуг, по рискам страхования жизни в России значительно выше, чем за рубежом. Предположительно это обстоятельство во многом объясняет существенно более низкую популярность страхования жизни на российском рынке», — говорится в резюме обзора.

Еще одним барьером для развития рынка страхования жизни в России эксперты называют зависимость страховщиков от банков. Будучи основным каналом взаимодействия страховщиков и клиентов, банки значительно влияют на продуктовые линейки и условия договоров. Высокие комиссии кредитных организаций снижают доходность полисов и могут стать причиной принятия ограничительных мер регулятором.

«Сектор страхования жизни является важным элементом финансовой системы развитых экономик, — отмечают в АКРА. — Ввиду значительного потенциала роста и положительного влияния на экономику в целом развитие страхования жизни в России может стать одним из основных направлений государственной стратегии развития финансового рынка до 2030 года, которая разрабатывается в настоящее время».

При этом в материале подчеркивается, что устойчивое развитие рынка возможно только при соблюдении баланса интересов клиентов и страховых компаний, которое в условиях недостаточно зрелого рынка должно обеспечиваться за счет соответствующего регулирования. «При принятии мер по защите страхователей Банку России важно сохранить возможности добросовестных страховщиков по ведению прибыльного бизнеса в условиях свободной конкуренции», — заключают эксперты.



«Российский рынок страхования жизни обладает огромным потенциалом роста. Достижение среднемирового уровня проникновения означает, что при текущем уровне ВВП годовая премия по страхованию жизни в стране может превысить 3 трлн рублей. При этом активы страховщиков жизни могут достигать порядка 20—30 трлн рублей», — полагают в АКРА.

Ася ШАЛИМОВА