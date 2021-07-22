ВТБ и финтехкомпания «Деньги вперед» запускают для зарплатных клиентов банка услугу получения заработной платы в любой день месяца. «Работодатели смогут предоставить своим сотрудникам доступ к фактически заработанным деньгам в любой момент», — поясняется в сообщении внешней пресс-службы компании.

На первом этапе сервис доступен в Москве в рамках пилотного проекта для компаний численностью от 500 до 2 тыс. сотрудников. Зарплатные клиенты ВТБ смогут воспользоваться сервисом в приложении «Деньги вперед». В нем можно увидеть детализированный баланс с отражением фактически заработанных и доступных к получению денежных средств, а также налоги, уплаченные работодателем, и другую информацию по оплате труда. При этом уточняется, что сотрудники имеют доступ только к части уже фактически заработанных средств, а не пользуются «кредитом» от компании или банка.

«ВТБ в рамках стратегии повышает привлекательность предложений для зарплатных клиентов. Мы уверены, что им будет интересна возможность получать зарплату в любой день месяца. Сотрудникам это поможет избежать критичных ситуаций в случае непредвиденных расходов и гибко распоряжаться своим заработком, а работодателям — повысить уровень лояльности коллектива», — отметил начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ Гариф Ромашкин.

По словам основателя и СЕО финтехкомпании «Деньги вперед» Павла Гужикова, для работодателя возможность получения работником зарплаты чаще двух раз в месяц «в среднем на 41% снижает текучку кадров, увеличивая лояльность и мотивацию сотрудников».

Специальное предложение в рамках пилотного проекта предусматривает, что сотрудникам, подключающимся к зарплатному проекту ВТБ, сервис «Деньги вперед» будет доступен бесплатно и без комиссии. Процесс выплаты зарплаты для работодателя и бухгалтерии не меняется, все действия по подключению услуги и управлению ею осуществляются компанией «Деньги вперед». Сервис доступен для сотрудников любой формы занятости. Для компаний — зарплатных клиентов ВТБ подключение услуги бесплатно.



Напомним, ранее в июле ВТБ объявил о подключении сервиса гибкого начисления зарплаты PayDay от Mail.ru.

ВТБ предлагает сервис гибкого начисления зарплаты PayDay от Mail.ru Зарплатные клиенты ВТБ смогут в режиме онлайн отслеживать свои заработки и переводить деньги на карту в любой момент, не дожидаясь дня выплаты зарплаты, благодаря онлайн-сервису PayDay от Mail.ru Group. О запуске такого проекта сообщили во вторник ВТБ и Mail.ru.

Ася ШАЛИМОВА