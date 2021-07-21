Большинство частных инвесторов хотя бы раз теряли вложенные средства, свидетельствуют данные исследования, проведенного сайтом «Investing.com Россия». Сайт опросил в июне — июле этого года почти 1,7 тыс. человек, чтобы узнать, сталкивались ли неквалифицированные инвесторы с неудачами на фондовом рынке и какие меры приняли, чтобы избежать финансовых потерь в будущем.

«Большинство частных инвесторов (57%) хотя бы раз теряли вложенные средства. Чаще всего инвесторы теряли средства, вложенные в акции (72%), валюту (19%), золото и драгоценные металлы (15%), криптовалюту (15%). Меньше всего неквалифицированных инвесторов подводили ETF (6%), ПИФы (5%), облигации (4%) и ОФЗ (2%)», — выяснилось по итогам опроса.

В 16% случаев речь шла о сумме потерь менее 10 тыс. рублей. По 15% респондентов потеряли от 10 тыс. до 30 тыс., от 50 тыс. до 100 тыс. и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, 14% — от 30 тыс. до 50 тыс., 10% — от 300 тыс. до 500 тыс., 8% — более 1 млн рублей, 7% — от 500 тыс. до 1 млн, показывают данные опроса.

Среди главных причин своих неудач инвесторы назвали геополитический фактор (30%), повлиявший на стоимость акций компаний, внутренние проблемы бизнеса (25%) и коронавирус (23%). При этом 39% не знают, что послужило причиной потери вложенных средств.

Чтобы предотвратить подобную ситуацию в будущем, 62% инвесторов стали диверсифицировать свой портфель, 22% решили меньше слушать рекомендации друзей и знакомых, 19% приняли решение получать профильное образование, а 15% стали инвестировать значительно меньшие суммы, указано в материале.

«Интересно, что 42% опрошенных не только не потеряли из инвестированных в 2021 году средств, а, наоборот, заработали. Большинство из них регулярно читают новости и следят за информационным полем вокруг компаний, акции которых они купили. 41% респондентов следят за блогами профессиональных инвесторов, 22% прислушиваются к мнению коллег в тематических чатах. Только 16% не принимают никаких мер, так как уверены, что обвал рынка невозможно предсказать», — говорится в исследовании.

Авторы также выяснили, что 21% респондентов в 2021 году суммарно вложили от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, 14% — от 500 тыс. до 1 млн, по 13% — от 300 тыс. до 500 тыс. и более 1 млн рублей, 12% инвестировали от 50 тыс. до 100 тыс., 10% — от 10 тыс. до 30 тыс., 8% — от 30 тыс. до 50 тыс., 5% — менее 10 тыс. рублей; 4% не инвестировали в 2021 году.

В числе прочего опрос показал, что 55% избежавших потерь при инвестировании просто делают это недавно, поэтому еще не дошли до критического момента; 28% прислушиваются к мнениям аналитиков, у 21% хорошая интуиция, а у 10% — большой опыт в инвестициях и высокий уровень знаний. При этом 62% продолжили бы инвестировать, даже если бы потерпели крах на рынке и потеряли значительную сумму денег, и лишь 4% закончили бы на этом опыте.



Некоторые вопросы предполагали возможность выбора нескольких вариантов ответа.

Ася ШАЛИМОВА